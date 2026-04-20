1p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Egyesült Államok Iráni válság Olaj

Kalózkodással vádolja Irán Trumpékat, lőttek a tárgyalásoknak is

mfor.hu

Most éppen egy konténerhajó miatt vett hátraarcot az egész helyzet a Perzsa-Öbölben.

A Guardian arról ír saját felületén, hogy az amerikai hadsereg megtámadott és lefoglalt egy iráni zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely megpróbált áttörni a Hormuzi-szoros közelében felállított amerikai blokádon.

Az iráni kikötők múlt héten megkezdett zárlata óta ez volt az első ilyen jellegű feltartóztatás.

Az iráni egyesített katonai parancsnokság közölte, hogy Teherán hamarosan válaszolni fog az akcióra, az amerikai lefoglalást pedig kalózkodásnak nevezte, amely sérti az április 8-a óta életben lévő tűzszünetet.

Nincs tárgyalás

Mindeközben Irán kihátrált a formálódó, újabb tárgyalási körből Amerikával. A nemzetközi hírek szerint Eszmáíl Bagáí iráni külügyi szóvivő hétfőn megerősítette, hogy jelenleg nem terveznek újabb tárgyalási fordulót az Egyesült Államokkal Pakisztánban. Donald Trump amerikai elnök viszont nemrég azt közölte, hogy egy amerikai delegáció még a mai nap folyamán Iszlámábádba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson iráni partnereivel.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Most lökték Putyin kezeibe Bulgáriát? Választott az ország

A Moszkva-barát Rumen Radev, volt bolgár államfő és pártja elsöprő győzelmet arathatott a parlamenti választáson.

Trump újra megfenyegette Iránt

Kezd elege lenni az amerikai elnöknek?

Az iráni parlament elnöke is hűti a kedélyeket: sok még a vitás kérdés

Ebből egy darabig még nem lesz béke?

Tényleg otthagyja Trump a NATO-t?

Megszólalt Mark Rütte.

Trump újra lecsaphat Iránra

Izraelben is készülnek. 

Kis-Benedek József

Kis-Benedek József: nem csodálkoznék, ha Szijjártó Péter örökre eltűnne a politikából

Száz százalék, hogy alapvető, pozitív fordulat fog bekövetkezni a magyar-uniós viszonyban – jelentette ki Kis-Benedek József lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezzel visszatérhetünk Európába, „ahol a helyünk van”, a nézetkülönbségeket Brüsszellel a migráció vagy az Ukrajna-politika területén pedig kompromisszumokkal fel lehet oldani. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány miniszterjelöltjei kompetensek, és visszaszerzik az uniós pénz egy részét. 

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost

Az amerikaiakat okolják.

Trump megüzente: véget vet a tűzszünetnek, ha nem állapodnak meg Iránnal

Védelmi erőket küldenének Macronék a Perzsa-öbölbe

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője, nem sokkal azután, hogy Irán bejelentette a hajózási útvonal megnyitását.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG