Kalózkodással vádolja Irán Trumpékat, lőttek a tárgyalásoknak is

A Guardian arról ír saját felületén, hogy az amerikai hadsereg megtámadott és lefoglalt egy iráni zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely megpróbált áttörni a Hormuzi-szoros közelében felállított amerikai blokádon.

Az iráni kikötők múlt héten megkezdett zárlata óta ez volt az első ilyen jellegű feltartóztatás.

Az iráni egyesített katonai parancsnokság közölte, hogy Teherán hamarosan válaszolni fog az akcióra, az amerikai lefoglalást pedig kalózkodásnak nevezte, amely sérti az április 8-a óta életben lévő tűzszünetet.

Nincs tárgyalás

Mindeközben Irán kihátrált a formálódó, újabb tárgyalási körből Amerikával. A nemzetközi hírek szerint Eszmáíl Bagáí iráni külügyi szóvivő hétfőn megerősítette, hogy jelenleg nem terveznek újabb tárgyalási fordulót az Egyesült Államokkal Pakisztánban. Donald Trump amerikai elnök viszont nemrég azt közölte, hogy egy amerikai delegáció még a mai nap folyamán Iszlámábádba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson iráni partnereivel.