Karácsony Gergely: "Ruszkik, haza!"

Budapest nem enged sem a saját, sem mások szabadságából, és kiállunk az ukrán nép mellett - jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester szombaton, az ukrajnai háború kitörésének második évfordulóján tartott budapesti demonstráción.

kezdte beszédét Karácsony Gergely a Momentum Mozgalom és az Európához Tartozunk Egyesület által, az orosz nagykövetség épülete közelében tartott tüntetésen. Azt mondta, hogy a demonstráció "egyszerre üzenet Putyinnak és Putyin tanítványainak: Budapest nem enged sem a saját, sem mások szabadságából".

A budapesti tüntetők az orosz nagykövetség épületéhez vonultak a belvárosból. Fotó: MTI

Azért vagyunk itt, hogy kiálljunk a bátor ukrán nép mellett, és megüzenjük a világnak: "lehet, hogy hitvány kormányunk van, de mi nem vagyunk hitvány nemzet" - mondta Karácsony Gergely. Kijelentette: szégyellik Magyarország kormányát, mert vannak olyan konfliktusok, ahol nem lehet mérlegelés kérdése, hogy nem az agresszor, hanem az áldozat oldalára kell állnunk.

"Budapest tudja milyen az, amikor orosz tankok grasszálnak az utcákon. Budapest tudja milyen nehéz kiállni a szabadságért. De Budapest tudja, hogy ha nincs szabadság, akkor nincs semmi" - mondta a főpolgármester, aki szerint még nekünk is van vesztenivalónk a szabadságunkból, mert - mint fogalmazott - "Putyin egyik legfontosabb európai tanítványa ezt a várost is fojtogatja".

Baranyi Krisztina (független) IX. kerületi polgármester arról beszélt, hogy Putyin véres agressziója nem a befejezett múlt, hanem az ukrajnai jelenkor része. Ez azt jelenti, hogy a világnak nem megemlékeznie, hanem cselekednie kell. Morális kötelesség minden erőnkkel támogatni a megtámadottakat és segíteni az ellenállásukat. Azt mondta, Ukrajna kapcsán a szabad világ legnagyobb kihívása ma a beletörődés, a közöny leküzdése.

Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője kijelentette: kötelességünk kiállni Ukrajna mellett és kötelességünk segíteni. "Kötelességünk megmutatni azt az egész világnak, hogy a magyar nemzet nem szolgálja a háborús bűnös Vlagyimir Putyin érdekeit, csak és kizárólag Orbán Viktor és bűnös kormánya. Mi nem állunk a háborús bűnös oldalán, Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral" - fogalmazott. Hangsúlyozta: mindannyiunk számára elsődleges, hogy Magyarország ne sodródjon bele a háborúba, de aki a háborús agresszor csatlósaként viselkedik, az az igaz háborúpárti. "Orbán Viktor ezt teszi, Orbán Viktor háborúpárti".

A tüntetés résztvevői a Városháza parkban gyülekeztek, ahol a fővárosi önkormányzat, Ukrajna budapesti nagykövetsége és a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat tartott közös megemlékezést. A demonstrálók lassú menetben vonultak Oroszország budapesti nagykövetségéhez.

Ezrek tüntettek Európa-szerte szombaton az orosz-ukrán háború kezdetének második évfordulóján Ukrajnát támogatva. Németországban a rendőrség szerint mintegy ötezren gyülekeztek Berlinben ukrán zászlók alatt, illetve "Védjétek meg Ukrajnát" és "Fegyverezzétek fel Ukrajnát, most" feliratú molinókkal. Ötezren tüntettek Kölnben is, és több ezer tüntető jelent meg más városokban, így Frankfurtban, Münchenben és Stuttgartban is.