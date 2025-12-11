3p
Külpolitika Háború Oroszország Ukrajna

Karácsonyig vége a háborúnak? Zelenszkij elszólta magát

mfor.hu

Washington szeretné az ünnepig teljesen tisztázni a békemegállapodás állását.

Az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.

„Nem voltak konkrét, ultimátumjellegű határidők. Az azonban tény, hogy mindenki a lehető leggyorsabb befejezést szeretné. Az Egyesült Államok gyorsabb befejezést akar, ezt halljuk tőlük. Úgy gondolom, hogy valóban azt szerették volna, vagy talán még mindig azt szeretnék, hogy karácsonyig teljes képet kapjanak arról, hol tartunk ezzel a megállapodással” – idézte az államfőt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

20 pontos megállapodáson dolgoznak
20 pontos megállapodáson dolgoznak
Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Az elnök rámutatott arra, hogy az Ukrajna elleni háború befejezésére vonatkozó terv nem egyetlen dokumentum, hanem azok összetett rendszere, és sok dokumentum még nincs végleges formában, mivel függ attól, milyen formában fogadják el az alapként szolgáló 20 pontos tervet. „Ebben több dolog is szerepel, például: a háború utáni gazdaság és helyreállítás, biztonsági garanciák és egyéb kérdések, amelyek az alapdokumentum keretében kerülnek meghatározásra, majd az adott pontok részletezése alapján külön dokumentumok készülnek. Tehát a 20 pont az alap, egy feltételes keret, amelyre a megfelelő számú dokumentum épül majd” – mondta.

Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy az Egyesült Államokkal a gazdasági és helyreállítási megállapodást alá fogják írni, valamint kidolgoznak hatékony biztonsági garanciákat is, amelyeket alá lehet majd írni. „Úgy gondolom, hogy mindez egyszerre kerül majd aláírásra, a gazdaság és a biztonsági garanciák, ezek párhuzamos folyamatok is lehetnek. Szükség van azonban egy keretmegállapodásra. Az amerikaiak keretmegállapodást szeretnének, egy diplomáciai alapot, mert úgy vélik, hogy a keretmegállapodásban szerepelnek a háború befejezésének fő elvei” – tette hozzá.

Az egyetlen lehetőség a tűzszünetre a keretmegállapodás aláírása. „Az Egyesült Államok, miután többször tárgyalt az orosz féllel, úgy véli, hogy a teljes tűzszünet csak a keretmegállapodás aláírásával valósulhat meg. Véleményem szerint nem titok, hogy az oroszok nem fognak belemenni a tűzszünetbe, ha nincs semmilyen megállapodás. A mi álláspontunk nem változott: úgy gondoljuk, hogy a tűzszünet szükséges” – fejtette ki az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint.

Az energiaszektort érintő tűzszünet kapcsán az elnök emlékeztetett, hogy ezen a terven Törökország dolgozott, és Ukrajna készen állt annak támogatására. Rámutatott ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok jelenlegi álláspontja az, hogy először egy átfogó tűzszüneti megállapodást kell kötni, és csak utána lehet dolgozni a további lépéseken.

Az államfő leszögezte, hogy a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie, választások vagy népszavazás formájában.

Zelenszkij elmondása szerint az Egyesült Államok az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőműnél közös, ukrán-amerikai irányítást javasol, de jelenleg nehéz meghatározni, miként lehetne az erőművet üzembe helyezni és irányítani, ezért a javasolt formátum még tárgyalás alatt van.

Az elnök kijelentette azt is, hogy megállapodás született arról, hogy még idén egy nagyszabású fogolycserét hajtanak végre, de az oroszok most lassítják ezt a folyamatot.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sokat vár Ukrajnától az EU – radikális változások jönnek

2026 második negyedévéig el kell fogadniuk egy korrupcióellenes stratégiát.

Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Folytatják az egyeztetéseket Ukrajna csatlakozásáról.

Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

Trump és Putyin nyomása kínál egy esélyt számára?

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Fogy a türelem egy másik kormányfővel szemben is.

Ez még Trumtól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

Ez még Trumptól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

„Gondolom, megtartjuk” – mondta az olajról.

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Feszült volt a helyzet az ET strasbourgi ülésén, két párhuzamos nyilatkozat is született. 

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Az ukrán elnök kijelentette, hogy „készen áll a választásokra”, miután Donald Trump amerikai elnök megkérdőjelezte az ukrán demokráciát.

Szijjártó Péter nagyon készül az orosz-ukrán háború utáni életre

A magyar-orosz üzleti fórumon összesen 240 vállalatközi tárgyalásra kerül sor kedden Moszkvában, és ez sokat segíthet abban, hogy hazánk a lehető legjobb startpozíciót vehesse fel az ukrajnai háború utáni időkre, és igazi nyertese lehessen az új világgazdasági korszaknak – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

XIV. Leó pápa

Nagyon fontos ember fogadta az ukrán elnököt

Az ukrajnai háború volt a központi témája XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának Castel Gandolfo pápai rezidenciáján – közölte a Szentszék kedden.

Egyre nagyobb bajban Zelenszkij, nem állt meg az orosz hadsereg Pokrovszknál

Egyre nagyobb bajban Zelenszkij, nem állt meg az orosz hadsereg Pokrovszknál

Elfoglalta Osztapivszke települést Dnyipropetrovszk megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció (x)

Több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé.
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168