Kasszát robbantanak, míg a világ izzik a vámháborúban

Ugyanakkor a cégek óvatosan nyilatkoznak, tartva az amerikai kormányzat reakciójától. Az Economiesuisse vezető közgazdásza szerint a legnagyobb kihívást jelenleg a kiszámíthatatlanság jelenti. A Swissmem arra is felhívta a figyelmet, hogy a kínai túlkínálattal küzdő ágazatok – például az acél- vagy textilipar – nem számíthatnak javulásra.

A Dätwyler, a Kistler Group és az Ems-Chemie is a potenciális nyertesek között van. Magdalena Martullo-Blocher, az Ems-Chemie vezetője szerint „ostromolják” a kínai leányvállalatokat a megrendelők. A Swissmem ágazati szövetség úgy véli, az amerikai-kínai vámháború mellett már nem gazdaságos a két ország közötti kereskedelem, így a svájci exportőrök – különösen az orvostechnikai, precíziós és automatizálási ágazatokban – új lehetőségekhez juthatnak.

Donald Trump áprilisi vámemelési hulláma újabb kereskedelmi konfliktust indított el: az amerikai importárukra 10 százalékos, a kínai termékekre pedig akár 145 százalékos büntetővámot vetettek ki – utóbbit Kína egyebek mellett 125 százalékos ellenvámmal, exportkorlátozásokkal és a Boeing-gépek importjának felfüggesztésével torolta meg. A kínai kormány protekcionista zaklatásnak nevezte az amerikai lépéseket, és figyelmeztette a többi országot is: aki Washington mellé áll, szintén válaszlépésekre számíthat.

