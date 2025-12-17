2p
Külpolitika Európai Parlament Európai Unió Hadügy, védelem, honvédelem NATO

Katonai schengeni övezetet akar az Európai Parlament

mfor.hu

Fel kellene újítani a vasutakat, utakat, alagutakat és a hidakat Európa-szerte, hogy a katonák könnyebben mozoghassanak az Európai Unión belül.

Egy katonai schengeni térség kidolgozását javasolják európai parlamenti képviselők – írja az Mfornak küldött közleményében az Európai Parlament. A katonai mobilitás ugyanis a NATO és az EU közös prioritása.

A katonai felszerelések mozgatása az Európai Unión belül jelenleg akár több mint egy hónapot is igénybe vehet. A négy uniós katonai mobilitási folyosó mentén ezért több pénzt kell fektetni az infrastruktúrába. A képviselők azt is szeretnék, ha az EU követné a NATO példáját, és biztosítaná, hogy a gyorsreagálású csapatok „békeidőben” három napon belül, válsághelyzetben pedig 24 órán belül átléphessék az EU belső határait. 

Az Európai Parlament képviselői a határok megszüntetésére, és a vasutak, utak, alagutak és hidak korszerűsítésére szólítottak fel, hogy a katonák és felszereléseik, eszközeik könnyebben mozoghassanak az Európai Unión belül. Az Európai Bizottság több mint 17 milliárd euróra emelte a katonai mobilitás elősegítésére szánt összeget a következő, 2028-2034-re szóló költségvetésében. A képviselők ezzel elégedettek, de úgy látják, hogy a hidag, vagy alagutak korszerűsítéséhez legalább további 100 milliárd euróra lenne szükség. Ehhez a Bizottságnak egyszerűsítenie kellene a kettős felhasználású projektek finanszírozásának elérésére vonatkozó eljárásokat.

