Külpolitika Oroszország Szijjártó Péter

Kedd reggel ismét Moszkvában ébredt fel Szijjártó Péter

mfor.hu

A magyar külgazdasági és külügyminiszter egy nagy üzleti-vállalati delegációval ment az orosz fővárosba.

Szijjártó Péter Isztambulból, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta Recep Tayyip Erdogan török elnök, repült Moszkvába.

„Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban.A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban.  Ezért megyünk most egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába”, írta Szijjártó Péter hétfő este közösségi oldalán. Egy kedd reggeli bejegyzése szerint hajnalban már részt vett egy misén az orosz fővárosban. 

A Telex információi szerint a delegációban  a Mol, az MVM és a Richter képviselői is ott lesznek. 

Szijjártó Péter legutóbb november 28-án járt az orosz fővárosban, amikor Orbán Viktort Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta.      

 

