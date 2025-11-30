Kegyelmet kért Benjámin Netanjahu

Nemzeti érdekre hivatkozva, bűnösségének beismerése nélkül kegyelmi kérvényt nyújtott be Jichák Hercog izraeli államfőhöz Benjámin Netanjahu miniszterelnök az ellene zajló korrupciós ügyekben vasárnap. Hercog válaszában azt írta, hogy rendkívüli kérelemről van szó, melyet felelősséggel és komoly mérlegeléssel fog megvizsgálni.

„A kegyelem lehetővé teszi a miniszterelnök számára, hogy más ügyekkel is foglalkozzon, például az igazságszolgáltatási rendszerrel és a médiával – olyan területekkel, amelyekkel a folyamatban lévő per miatt jelenleg nem foglalkozhat”

– áll a kérvényben.

Benjámin Netanjahu kérelme nem tartalmazza a bűnösség elismerését és a felelősség vállalását, ahogy az a büntetőügyekben a kérelmeknél szokás. Emellett a kormányfő nem jelzett olyan szándékot sem, hogy visszavonulna a politikai élettől a kegyelmi eljárás részeként – sőt, azt írta, hogy a per lezárása azért is fontos, hogy „a miniszterelnök minden energiáját, idejét és képességét egyetlen feladatra, Izrael megerősítésére összpontosíthassa”.

A miniszterelnök a kérelme szerint „úgy vélte, és továbbra is úgy véli, hogy személyes érdeke a per teljes lefolytatása, abban a meggyőződésben, hogy az végül teljes felmentéssel zárul. Ugyanakkor kész – ebben az esetben is – a közérdeket saját ügyei elé helyezni.”

Mindezt „az egyszeri és megismételhetetlen lehetőségek” miatt, amelyek jelenleg „az asztalon vannak”, valamint a társadalmi egység helyreállításának szükségessége miatt. „A biztonsági helyzet és a nemzeti érdek megköveteli, hogy kegyelmi kérelmet nyújtson be”- közölte az izraeli kormányfő a kegyelmi kérelem elküldése után közzétett videójában.

Netanjahu azzal is indokolta az elnöknek átadott kérését, hogy Hercognak „jelentős súlyt kell tulajdonítania a miniszterelnök óriási hozzájárulásához Izraelhez és polgáraihoz”. Kiemelte egyebek között katonai szolgálatát, testvére, Joni Netanjahu halálát katonai szolgálata során, valamint saját hosszú közéleti és diplomáciai pályafutását.

(MTI)