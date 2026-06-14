2p
Külpolitika Nagy-Britannia Olaj Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin

Keir Starmer belevágott egy kesztyűt Putyin arcába a Csatornán

mfor.hu

Eddig ilyet nem csináltak a britek.

A The Guardian híre szerint vasárnap hajnalban a brit fegyveres erők elfogtak egy, az orosz „árnyékflottához” sorolt tankhajót a La Manche csatorna vizein.

A brit védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a brit haditengerészet különleges egységei és speciálisan kiképzett nyomozók szálltak a hajó fedélzetére egy hatórás művelet keretében. Ez volt a brit erők első ilyen akciója.

A Smyrtos nevű hajót egyelőre a dél-angliai partokhoz mozgatják, ahol környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés alá kerül.

Keir Starmer brit kormányfő közleményében így fogalmazott:

„Ez az akció egy újabb csapást mér Oroszországra, és emlékezteti azokat, akik üzemanyaggal táplálják [Putyin orosz elnök] ukrajnai háborúját, hogy nem tudnak elbújni.”

Starmer emellett megköszönte a műveletben résztvevők munkáját.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„Mesterséges pániktól” tartanak az oroszok a tömeges ukrán dróncsapások után

„Mesterséges pániktól” tartanak az oroszok a tömeges ukrán dróncsapások után

Már megint nem villogott az orosz légvédelem.

Órákra vagyunk az iráni békétől?

Órákra vagyunk az iráni békétől?

Ha nem, akkor jön a „végső alternatíva”.

Harry Kane

Foci-vb – meghökkentő dolog történt a vébé egyik legnagyobb sztárjával

Az amerikai rendőrség két gyanúsítottat őrizetbe vett Kansas Cityben azzal a gyanúval, hogy ők lopták el a világbajnokságon szereplő angol labdarúgó-válogatott játékosainak stoplis cipőit.

Iráni drónokat lőtt le az Egyesült Államok

Iráni drónokat lőtt le az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat vette célba – jelentette be szombaton az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Foci-vb: kiütötték Paraguayt, jól kezdtek a bosnyákok

Foci-vb: kiütötték Paraguayt

Bosznia-Hercegovina egészen a 78. percig vezetett a társházigazda Kanada ellen, de végül be kellett érnie egy döntetlennel. A nap másik mérkőzésén a szintén társházigazda Egyesült Államok hengerelt Paraguay ellen.   

Magyar Péter: Ukrajna politikai szinten is jóváhagyta a megállapodást a kisebbségi jogokról

Magyar Péter: hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között

Szerinte újabb nagy lépést tettek a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáért. A korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóváhagyták.

Ukrán titkosszolgálat: valamire készül Putyin

Putyin belátható időn belül készülhet valamire egy nukleáris töltetű, gyilkos fegyverrel.

Szakértő: Magyarország nincs felkészülve a migrációs paktum végrehajtására

Az új migrációs paktum jogilag a szigorítás felé mutat, gyakorlatilag viszont nagyon komoly aknák és csapdák vannak a rendszerben. 

Egymásnak feszülnek az európai vezetők és Trump

Hétfőn kezdődik a G7-országok csúcstalálkozója a franciaországi Evianban.

Lamine Yamal, válogatott spanyol futballista. Barcelona.

Futball-vb: játszhat Yamal

A világbajnokságon részt vevő spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arra számít, hogy Lamine Yamal már az első csoportmérkőzésen pályára léphet.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG