Keir Starmer belevágott egy kesztyűt Putyin arcába a Csatornán

A The Guardian híre szerint vasárnap hajnalban a brit fegyveres erők elfogtak egy, az orosz „árnyékflottához” sorolt tankhajót a La Manche csatorna vizein.

A brit védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a brit haditengerészet különleges egységei és speciálisan kiképzett nyomozók szálltak a hajó fedélzetére egy hatórás művelet keretében. Ez volt a brit erők első ilyen akciója.

A Smyrtos nevű hajót egyelőre a dél-angliai partokhoz mozgatják, ahol környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés alá kerül.

Looks like Smyrtos was intercepted in the Westbound lane of the English Channel’s Traffic Separation Scheme (TSS) at around midnight and is currently at anchor off Portland. pic.twitter.com/YW8SzhaXlT — Cyber Scholar (@Cyber_Scholar__) June 14, 2026

Keir Starmer brit kormányfő közleményében így fogalmazott:

„Ez az akció egy újabb csapást mér Oroszországra, és emlékezteti azokat, akik üzemanyaggal táplálják [Putyin orosz elnök] ukrajnai háborúját, hogy nem tudnak elbújni.”

Starmer emellett megköszönte a műveletben résztvevők munkáját.