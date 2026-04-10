Keleti szomszédunkkal is forró drótón van az Egyesült Államok

A román diplomácia vezetője az X-en számolt be a megbeszélésről. Toiu szerint a hosszú távú, stratégiai partnerségen alapuló román-amerikai együttműködés mind a védelem, mind az elrettentés terén kiemelten fontos a jelenlegi biztonsági környezetben.

A megbeszélésen az idei miniszteri találkozók és a jövőbeli csúcstalálkozók témáit tekintették át. A román külügyminiszter beszámolója szerint a telefonbeszélgetésen megvitatták a kétoldalú együttműködés további elmélyítésének lehetőségeit, különösen a védelem, az energia, a technológia és a kritikus ásványi anyagok terén.

Marco Rubio is beszámolt a Oana Toiuval folytatott egyeztetésről, amelyen megköszönte Romániának, hogy valódi partnerként „gyors és döntő jelentőségű támogatást nyújtott a közel-keleti térség biztonságának előmozdítását célzó amerikai műveletekhez” – írta az Agerpres.

A román parlament március 11-i határozatában hagyta jóvá amerikai légi utántöltő repülőgépek és egyéb hadi felszerelések ideiglenes romániai állomásoztatását. A román média szerint azóta az amerikai légierő több KC-135 Stratotanker légi utántöltő gépe érkezett Romániába, amelyek már több alkalommal Bukarestből indultak közel-keleti bevetésre.