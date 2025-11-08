Kellemetlen helyzetbe kerülhet Orbán Viktor egy washingtoni mondata miatt

1p
A magyar miniszterelnök időkorlát nélküli mentességről beszélt az olaj- és gázszankciók esetében, egy fehér házi forrás ugyanakkor csak egy évről. 

A BBC szerint a forrás megerősítette, hogy Donald Trump egy évre adott mentességet Magyarországnak az orosz olaj és gáz beszerzésére vonatkozó amerikai szankciók terve alól.

A brit adó szerint az amerikai elnök Orbán Viktor pénteki washingtoni látogatása során úgy fogalmazott, hogy fontolják a mentesség megadását, mivel a magyar miniszterelnök csak „nagyon nehezen tud más területekről olajat és gázt szerezni.'”

Orbán Viktor ezzel szemben pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy „ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség”, és a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól.

