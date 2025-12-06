Kellemetlen hírt közöltek Csernobilból

Azután, hogy februárban dróntámadásban megsérült az egykori reaktort fedő, még a szovjetek által épített betonszarkafág felett álló, 2019-ben elkészült védőburkolat, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) figyelmeztetést adott ki: a burok már nem képes ellátni fő feladatát, vagyis a sugárzás blokkolását – írja a Guardian.

Megsérült a pajzs

Fotó: Depositphotos

A 2016-ban elkezdett a reaktor mellett elkezdett, majd 2019-ben elkészült és sínek segítségével a helyére emelt pajzs 1,5 milliárd euróból épült, most azonban az IAEA szerint a múlt heti helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy a dróntalálat meggyengítette az acélburkolatot.

Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója szerint az ellenőrző misszió „megerősítette, hogy a védőszerkezet elveszítette elsődleges biztonsági funkcióit, köztük a sugárzás elhatárolásának képességét, ugyanakkor nem találtak tartós károsodásra utaló jelet a tehertartó elemekben vagy a monitoringrendszerekben”.

Grossi hozzátette: bizonyos javításokat már elvégeztek, „de átfogó helyreállításra van szükség ahhoz, hogy megakadályozzák a további romlást és biztosítsák a hosszú távú nukleáris biztonságot.”