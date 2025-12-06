1p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Kellemetlen hírt közöltek Csernobilból

mfor.hu

Javításokra lesz szükség.

Azután, hogy februárban dróntámadásban megsérült az egykori reaktort fedő, még a szovjetek által épített betonszarkafág felett álló, 2019-ben elkészült védőburkolat, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) figyelmeztetést adott ki: a burok már nem képes ellátni fő feladatát, vagyis a sugárzás blokkolását – írja a Guardian.

Megsérült a pajzs
Megsérült a pajzs
Fotó: Depositphotos

A 2016-ban elkezdett a reaktor mellett elkezdett, majd 2019-ben elkészült és sínek segítségével a helyére emelt pajzs 1,5 milliárd euróból épült, most azonban az IAEA szerint a múlt heti helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy a dróntalálat meggyengítette az acélburkolatot.

Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója szerint az ellenőrző misszió „megerősítette, hogy a védőszerkezet elveszítette elsődleges biztonsági funkcióit, köztük a sugárzás elhatárolásának képességét, ugyanakkor nem találtak tartós károsodásra utaló jelet a tehertartó elemekben vagy a monitoringrendszerekben”.

Grossi hozzátette: bizonyos javításokat már elvégeztek, „de átfogó helyreállításra van szükség ahhoz, hogy megakadályozzák a további romlást és biztosítsák a hosszú távú nukleáris biztonságot.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagyon szoros határidőt szabna az Egyesült Államok Európának a NATO átvételére

Nagyon szoros határidőt szabna az Egyesült Államok Európának a NATO átvételére

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa 2027-re átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek többségét – a hírszerzéstől a rakétákig –, közölték a Pentagon tisztviselői ezen a héten Washingtonban diplomatákkal. A szoros határidőt több európai tisztviselő is irreálisnak tartja.

Narendra Modi megerősíti barátságát Vlagyimir Putyinnal

Vlagyimir Putyin és Nerendra Modi az indiai–orosz kereskedelem bővítéséről állapodott meg

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken korlátlan üzemanyag-ellátást ajánlott Indiának, amely óvatosan reagált az ajánlatra, noha Putyin és Narendra Modi indiai miniszterelnök megállapodtak a kereskedelmi és védelmi kapcsolatok bővítéséről a több évtizedes együttműködésre építve.

Szijjártó Péter a kényszersorozás következményének tartja az ukrajnai magyar férfi halálát

Szijjártó Péter a kényszersorozás következményének tartja az ukrajnai magyar férfi halálát

Hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van – jelentette ki a külügyi tárca vezetője.

Nem verték agyon Sebestyén Józsefet

Nem verték agyon Sebestyén Józsefet az ukrajnai nyomozás szerint

Azt állapították meg, hogy betegségben halt meg.

Zelenszkij veszélyben? Az amerikai árulásról szól egy kiszivárgott dokumentum

Zelenszkij veszélyben? Az amerikai árulásról szól egy kiszivárgott dokumentum

A kemény bírálat a francia elnökhöz köthető. 

Itt az újabb fordulat a korrupcióval vádolt korábbi EU-s külügyi főképviselő ügyében

Visszaadja a diplomataképző igazgatói székét.

Olyanokat mondott egy uniós vezető, hogy Orbán Viktor már fogalmazhatja a dísztáviratot

Olyanokat mondott egy uniós vezető, hogy Orbán Viktor már fogalmazhatja a dísztáviratot

Az orosz vagyonról és a háborúról mondott keresetlen szavakat a belga kormányfő. 

Szép szavakat váltott a kínai elnökkel Emmanuel Macron

Együtt is működnének.

Trump sem tudja, merre tovább Putyinnal

Trump sem tudja, merre tovább Putyinnal

Nincs egyértelmű út a béke felé.

Több milliárd euró értékű fegyvercsomagot kaphat Ukrajna a NATO-főtitkár szerint

Több milliárd euró értékű fegyvercsomagot kaphat Ukrajna a NATO-főtitkár szerint

Több európai ország is százmillió eurós nagyságrendű összeget adott a NATO kezdeményezéséhez, amelyben amerikai fegyvereket vásárolnának Ukrajnának. Franciaország szerint azonban inkább az európai fegyvergyártást kellene támogatni.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168