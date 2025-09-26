Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Külpolitika ENSZ Izrael Izraeli-palesztin konfliktus

Kellemetlen incidens történt az izraeli kormányfő ENSZ-beszéde közben

mfor.hu

Az izraeli miniszterelnök az ENSZ-közgyűlésen szólalt fel New Yorkban pénteken.

Amikor Benjámin Netanjahu a pódiumra lépett, a jelenlévők tucatjával vonultak ki a teremből, adta hírül a BBC. Eközben füttyszó és taps is hallatszott.

Kint, az ENSZ épülete előtt pedig jelentős tömeg gyűlt össze, tiltakozásul a Nemzetközi Büntetőbíróság által a gázai háborúval összefüggésben körözött kormányfő beszéde ellen. A tüntetők háborús bűnösnek titulálták Netanjahut, valamint a gázai népirtás megállítását és az izraeli fegyverszállítások leállítását követelték.

Beszédében az izraeli kormányfő szégyenletesnek nevezte, hogy a közelmúltban számos ország elismerte a palesztin államot. Szerinte ez „őrület”, amit nem fognak megengedni.

Benjámin Netanjahu az ENSZ-közgyűlésben 2025. szeptember 26-án
Benjámin Netanjahu az ENSZ-közgyűlésben 2025. szeptember 26-án
Fotó: ENSZ

Kitért az „iráni terrortengelyre” is, amely szerinte magában foglalja a huszikat, a Hezbollahot és a Hamászt. Azzal dicsekedett, hogy Izrael számos vezetőjüket likvidálta az elmúlt egy évben.

A Hamász által még fogva tartott túszoknak azt üzente, hogy egyetlen pillanatra sem felejtették el őket, Izrael népe pedig velük van.  

Netanjahu egyúttal azt állította, hogy az izraeli hadsereg több millió szórólapot dobott le a Gázai övezetben, amelyeken evakuációra szólította fel a palesztinokat. Egyúttal tagadta, hogy az izraeli hadsereg civileket vesz célba. 

Ezzel ellentében számos emberi jogi szervezet (köztük két izraeli is) és egy ENSZ-vizsgálat is azt állapította meg vizsgálatában, hogy Izrael népirtást hajt végre a Gázai övezetben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter megint fityiszt mutatott az ukrán EU-csatlakozásnak

Szijjártó Péter megint fityiszt mutatott az ukrán EU-csatlakozásnak

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna tíz éve folytat magyarellenes politikát, aminek keretében most kitiltott a területéről három magyar katonai vezetőt.

Újabb mélypontot ért el a magyar-ukrán ütésváltás

Újabb mélypontot ért el a magyar-ukrán ütésváltás

Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-en.

14 milliárd dollár értékű cég veheti át a TikTokot az USA-ban

14 milliárd dollár értékű cég veheti át a TikTokot az USA-ban

Donald Trump elmondta: Hszi Csin-ping is rábólintott az ötletre, de január 20-án mégis betiltaná a TikTokot az Egyesült Államokban, ha nem jönne össze az üzlet.

Azonnal hagyják el Belaruszt – erre kérik a lengyeleket

Azonnal hagyják el Belaruszt – erre kérik a lengyeleket

A Terespol-Brest határátkelőt megnyitották, a külügyminisztérium pedig arra figyelmeztet: az evakuáció nehezebb, vagy akár lehetetlen is lehet később.

Brüsszel engedélyezi a magyar uniós pénzek átcsoportosítását, de kifizetés továbbra sem lesz

Brüsszel engedélyezi a magyar uniós pénzek átcsoportosítását, de kifizetés továbbra sem lesz

Az Európai Bizottság egyik vezető tisztségviselője az Európai Parlamentben közölte: Magyarország 545 millió euró átcsoportosítását kérte a befagyasztott forrásokból olyan uniós alapokba, amelyeket nem érint a zárolás.

Magyar Gripeneket is riasztottak Dánia felé tartó orosz vadászgépek miatt

Magyar Gripeneket riasztottak Dánia felé tartó orosz vadászgépek miatt

A NATO csütörtökön öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Dánia légterét, riasztást adott ki. A litvániai Šiauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel válaszul.

Szijjártó Péter erre panaszkodott horvát olajszállítás ügyben

Szijjártó Péter erre panaszkodott horvát olajszállítás ügyben

Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, s háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után – fejtette aki a magyar külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

Végül 5 év letöltendő börtönbüntetést kapott Nicolas Sarkozy volt francia elnök

Végül 5 év letöltendő börtönbüntetést kapott Nicolas Sarkozy volt francia elnök

Miután bűnösnek találták, csütörtökön öt év börtönbüntetésre ítélték Líbiából jövő kampánypénzek gyűjtésére irányuló bűnszövetkezetben való részvétele miatt, és így ő lesz az első volt francia elnök, aki börtönbüntetést tölt majd le.

Ezért tartanak olasz és spanyol hadihajók Izrael felé

Ezért tartanak olasz és spanyol hadihajók Izrael felé

A dróntámadás áldozatává vált Gázába tartó nemzetközi segélyflottillának a megsegítésére küldték a hadihajókat. Ez fokozhatja a feszültséget Izraellel, amely határozottan ellenzi a kezdeményezést.

Szijjártó Péter Amerikában orosz exportadatot ismertetett

Érdekes adatot mondott Szijjártó Péter az orosz olajimportunkról

Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg, ami rávilágít a nyugat-európai országok képmutatására is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán New Yorkban.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168