Kellemetlen incidens történt az izraeli kormányfő ENSZ-beszéde közben

Amikor Benjámin Netanjahu a pódiumra lépett, a jelenlévők tucatjával vonultak ki a teremből, adta hírül a BBC. Eközben füttyszó és taps is hallatszott.

Kint, az ENSZ épülete előtt pedig jelentős tömeg gyűlt össze, tiltakozásul a Nemzetközi Büntetőbíróság által a gázai háborúval összefüggésben körözött kormányfő beszéde ellen. A tüntetők háborús bűnösnek titulálták Netanjahut, valamint a gázai népirtás megállítását és az izraeli fegyverszállítások leállítását követelték.

Beszédében az izraeli kormányfő szégyenletesnek nevezte, hogy a közelmúltban számos ország elismerte a palesztin államot. Szerinte ez „őrület”, amit nem fognak megengedni.

Benjámin Netanjahu az ENSZ-közgyűlésben 2025. szeptember 26-án

Fotó: ENSZ

Kitért az „iráni terrortengelyre” is, amely szerinte magában foglalja a huszikat, a Hezbollahot és a Hamászt. Azzal dicsekedett, hogy Izrael számos vezetőjüket likvidálta az elmúlt egy évben.

A Hamász által még fogva tartott túszoknak azt üzente, hogy egyetlen pillanatra sem felejtették el őket, Izrael népe pedig velük van.

Netanjahu egyúttal azt állította, hogy az izraeli hadsereg több millió szórólapot dobott le a Gázai övezetben, amelyeken evakuációra szólította fel a palesztinokat. Egyúttal tagadta, hogy az izraeli hadsereg civileket vesz célba.

Ezzel ellentében számos emberi jogi szervezet (köztük két izraeli is) és egy ENSZ-vizsgálat is azt állapította meg vizsgálatában, hogy Izrael népirtást hajt végre a Gázai övezetben.