Kellemetlen kérdést kapott Rubio, mégis csak egy évre szól a Magyarországnak járó mentesség?

Arra az újságírói kérdésre, hogy egy évre vagy határozatlan időre adott Trump mentességet Magyarországnak az Oroszország elleni amerikai energiaszankciók alól Orbán Viktor miniszterelnök tavaly novemberi washingtoni látogatása során, Rubio először nem válaszolt, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Amikor az újságírónő visszakérdezett, Rubio még akkor sem mondta ki egyértelműen, hogy a mentesség határozatlan időre szól. Csupán ismételten azt hangsúlyozta, hogy a mentesség a kiváló Orbán-Trump viszonynak köszönhető.

Marco Rubio elkente a mentesség időtartamára vonatkozó kérdést

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Laptársunk emlékeztet: miközben a magyar kormány határozatlan időre, illetve Trump hivatali idejére szóló mentességet emleget, számos nyugati médium kérdésére a Fehér Ház már közvetlenül Orbán Viktor washingtoni vizitje után azt közölte, hogy a mentesség egy évre szól.

Sőt, tavaly november közepén Rubio maga is azt mondta egy újságírói kérdésre (a válasz 32:25-től hallható ebben a videóban), hogy az orosz olaj- és gázszektort érintő szankciók alól egy évre kap mentességet Magyarország (az atomenergia esetében pedig addig, amíg az a paksi fejlesztés miatt szükséges).

Nagyon úgy tűnt tehát, hogy Rubio próbálta kikerülni vagy elkenni ezt a kérdést a budapesti sajtótájékoztatón.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.