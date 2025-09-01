Kellemetlen perceket okoztak Ursula von der Leyen számára az oroszok

A Politico cikke szerint Ursula von der Leyen repülőgépét GPS-jelzavarás érte vasárnap. Az Európai Bizottság elnökét szállító gépet érintő incidens mögött feltehetően Oroszország állt.

Megerősíthetjük, hogy történt GPS-zavarás, de a repülő biztonságosan leszállt – közölte Arianna Podestà, a Bizottság helyettes szóvivője a portál megkeresésére.

Von der Leyen éppen a „frontállamokat” érintő körúton vesz részt Lettországban, Finnországban, Észtországban, Lengyelországban, Litvániában, Bulgáriában és Romániában, hogy hangsúlyozza az Európai Unió elkötelezettségét a védelem és biztonság megerősítése mellett. Vasárnap Bulgáriába érkezett, ahol Roszen Zseljazkov miniszterelnök kíséretében felkeresett egy fegyvergyártó üzemet Szopotban.

Nem volt veszélyben

Fotó: Európai Tanács

Az Európai Bizottság által a körútra bérelt repülőgép a plovdivi repülőtér megközelítése közben nem tudta használni az elektronikus navigációs eszközöket a zavarás miatt.

A légiforgalmi irányítás azonnal javasolt egy alternatív leszállási megközelítést a földi navigációs eszközök használatával – áll a bolgár kormány közleményében. Podestà elmondta, hogy a Bizottság a bolgár hatóságoktól olyan információt kapott, amely szerint „felmerül a gyanú, hogy ezt a nyílt zavaró beavatkozást Oroszország hajtotta végre.”