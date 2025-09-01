Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Oroszország Ursula von der Leyen

Kellemetlen perceket okoztak Ursula von der Leyen számára az oroszok

mfor.hu

Jelzavarásba ütközött a gépe.

A Politico cikke szerint Ursula von der Leyen repülőgépét GPS-jelzavarás érte vasárnap. Az Európai Bizottság elnökét szállító gépet érintő incidens mögött feltehetően Oroszország állt.

Megerősíthetjük, hogy történt GPS-zavarás, de a repülő biztonságosan leszállt – közölte Arianna Podestà, a Bizottság helyettes szóvivője a portál megkeresésére.

Von der Leyen éppen a „frontállamokat” érintő körúton vesz részt Lettországban, Finnországban, Észtországban, Lengyelországban, Litvániában, Bulgáriában és Romániában, hogy hangsúlyozza az Európai Unió elkötelezettségét a védelem és biztonság megerősítése mellett. Vasárnap Bulgáriába érkezett, ahol Roszen Zseljazkov miniszterelnök kíséretében felkeresett egy fegyvergyártó üzemet Szopotban.

Nem volt veszélyben
Nem volt veszélyben
Fotó: Európai Tanács

Az Európai Bizottság által a körútra bérelt repülőgép a plovdivi repülőtér megközelítése közben nem tudta használni az elektronikus navigációs eszközöket a zavarás miatt.

A légiforgalmi irányítás azonnal javasolt egy alternatív leszállási megközelítést a földi navigációs eszközök használatával – áll a bolgár kormány közleményében. Podestà elmondta, hogy a Bizottság a bolgár hatóságoktól olyan információt kapott, amely szerint „felmerül a gyanú, hogy ezt a nyílt zavaró beavatkozást Oroszország hajtotta végre.”

