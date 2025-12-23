Kellemetlenül sokszor bukkan fel Trump neve az új Epstein-iratokban

2p
Jóval többször említik Donald Trumpot azok a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok, amelyeket a héten hoztak nyilvánosságra az Egyesült Államokban, mint azok, amelyeket korábban ismertettek a hatóságok.

Az újabb dokumentumokat egyelőre most dolgozza fel a nemzetközi sajtó. Könnyen lehetnek benne olyan részletek, amelyek újabb kérdéseket vethetnek fel sokakkal, akár Trumppal kapcsolatban is. A találgatásokat fokozta, hogy az igazságügyi minisztérium által újonnan nyilvánosságra hozott akták egy időre hirtelen eltűntek az egyik, amerikai Igazságügyi Minisztériumhoz köthető honlapon – számol be róla a Telex.

Kiderült többek között, hogy az Egyesült Államok jelenlegi elnöke rendszeresen utazott Epstein magéngépén – írta a BBC. Eszerint Trump 1993 és 1996 között legalább nyolc alkalommal repült, így, az egyik e-mail tanúsága szerint volt, hogy Trump mellett csak Epstein és egy meg nem nevezett – pontosabban a nyilvánosságra hozatalkor anonimizált – 20 éves nő volt a fedélzeten – erről a Washington Post írt.

Többször olyan nők voltak az utasok között, akik később a 2022-ben kerítésért, kiskorúakat érintő szexuális ügyekért 20 évre elítélt Ghislaine Maxwell perében tanúskodtak is – mindez azokból az e-mailekből derül ki, amelyek a New York-i szövetségi ügyész asszisztensének jegyzeteit tartalmazták.

A nyilvánosságra hozott dokumentumokban nagyon sok a kitakarás, de így is többet árulnak el, mint amit eredetileg a Fehér Ház indokoltnak tartott volna. Az Epstein-ügy még a Republikánus Párton belül is feszültséget okozott. A kongresszus végül megszavazta a publikálást, amit november 19-én az elnök is aláírt. Így az aktákat december 19-ig nyilvánosságra kellett hozni.

Trump állítása szerint kapcsolatát Epsteinnel 2004-ben szakította meg, évekkel azelőtt, hogy a férfit első ízben letartóztatták volna, amiből aztán enyhe következményekkel szabadult. A szexuális bűnelkövető Epsteint 2019-ben tartóztatták le ismét, már sokkal komolyabb vádakkal, ám őrizete alatt cellájában felakasztotta magát.

