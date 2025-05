Kémbotrány: „a magyar szolgálatok nem végeztek jó munkát”

“A szomszédos országban a fizikai összecsapások mellett zajlik egy propagandaháború is, és gyakran alkalmaznak magyarellenes propagandát is, amelyről sok esetben az derült ki, hogy semmifajta alapja nincsen”, fogalmazott az MTI szerint.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy pénteki sajtóeseményen újságírói kérdésre nem erősítette meg, de nem is cáfolta egyértelműen a magyar kémek elfogásáról szóló reggeli híreket.

“Ehhez képest kevesebb mint 24 órával később, a másnap hajnali órákban Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, és célba vették a fővárost is, ami arra utalt, hogy az oroszok az egész ország átvételére készültek", emlékeztet az oknyomozó újságíró.

Ezen – állítja a cikk – Béres János, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója kis valószínűséget adott annak, hogy Oroszország átfogó, totális háborút indíthatna, ahogy annak is, hogy Kijevet támadás érje. Kitért ugyan arra, hogy az Egyesült Államok totális orosz invázióra számít, ám egyértelművé tette, hogy ők más következtetésre jutottak. Szerinte az európai partnerek túlnyomó többsége, így a német titkosszolgálat sem ad hitelt az amerikaiak előrejelzésének.

“Ha igaz, hogy valóban két magyar kémet buktatott most le az SZBU, az ismét csak azt erősíti, hogy a magyar szolgálatok – melyek ugyanakkor mindig az aktuális kormány utasításait hajtják végre – finoman szólva nem végeztek jó munkát”, véli az oknyomozó újságíró.

Az egyik tiszt, aki látott is ilyen magyar jelentéseket, úgy vélekedett, hogy “érdekes anyagokról van szó, de a megbízhatóságuk már más kérdés.” Azaz nem volt teljesen meggyőződve a magyar polgári és katonai hírszerzés professzionalizmusáról.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!