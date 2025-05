Kémbotrány: máris visszaszúrt Szijjártó Péter Ukrajnának

„A mai napon kiutasítottunk Magyarországról két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet”, jelentette be Szijjártó Péter közösségi oldalán péntek délután. Az erről szóló jegyzéket már át is adták Ukrajna budapesti nagykövetének a Külügyminisztériumban, tette hozzá.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!