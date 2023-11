Kemény állításokat tett egy magyar szakértő az izraeli kormányfőről

„Az izraeli rezsim és ezen belül Netanjahu-miniszterelnök mindent megtesz a katonai irányú eszkalációiért vagy megoldásért, és a lehető legkevesebb szót ejt a politikai megoldásról” – jelentette ki Káncz Csaba, laptársunk, a Privátbankár állandó szerzője az ATV Start című műsorában az Izrael és a Hamász között több mint egy hónapja dúló háborúval kapcsolatban.

Hozzátette: eközben az Egyesült Államok kormányán is akkora a nyomás, hogy a külügyminiszter és az elnök is azt hangsúlyozza: a kétállami megoldás az előrevezető út. Ezt húzta alá a 2002-es szaúdi békejavaslat is, amit Izrael elutasított.

Káncz Csaba szerint Netanjahu katonai megoldást akar a politikai helyett. Fotó: Privátbankár/Mfor

Káncz Csaba szerint a világnak „rá kell szorítania az izraeli rezsimet, hogy politikai irányba haladjanak előre a dolgok, bármennyire is szörnyű, ami történt október 7-én.” (A palesztin szélsőséges iszlamista szervezet ekkor hajtotta végre terrortámadását Izrael ellen.) Ezzel kapcsolatban már zajlanak megbeszélések a Fehér Ház zárt ajtajai mögött.

„Netanjahut minél előbb ad acta kell tenni, túszul ejtette az izraeli kormányt, túszul ejtette Izraelt, először csak belpolitikailag, és most már egyre inkább nemzetközi politikailag is” – fűzte hozzá a külpolitikai szakértő.

Szerinte az izraeli miniszterelnök „súlyos tehertétel” a régió és a világ számára. Sem az izraeli vezetés, sem a Hamász nem hiteles.

Hozzátette: nem lehet napi 130 (az izraeli légicsapások által megölt) palesztin gyereket odaállítani a több milliárdos muszlim népesség elé, mondván, hogy ez a járulékosa kára az október 7-i terrorcselekménynek.

A teljes cikk a Privátbankáron érhető el.