3p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

Kemény dolgokat mondott Zelenszkij a háború állásáról és a béke esélyeiről

mfor.hu

Újabb két évig már nem bírják az oroszok? És az ukránok?

Oroszországnak további 800 ezer embert kellene feláldoznia két év alatt, ha katonailag meg akarná hódítani Kelet-Ukrajnát – mondta szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„Ukrajna keleti részének meghódítása további 800 ezer halottba kerülne nekik” – jelentette ki az ukrán elnök a France 2 francia köztelevízió esti híradójának adott interjúban.

„Ehhez minimum két évre lesz szükségük, nagyon lassú előrehaladással. Szerintem nem fognak olyan sokáig kitartani”

- tette hozzá a francia fordítás szerint.

Míg a második világháború óta a legvéresebb fegyveres konfliktus az európai kontinensen közel négy év alatt feltehetően több százezer halálos áldozatot követelt mindkét oldalon és több millió ukrán menekült külföldre, Zelenszkij azt közölte, hogy ukrán oldalon a hivatalos halálos áldozatok száma 55 ezer katona.

„Ukrajnában hivatalosan a csatatéren megölt katonák száma, függetlenül attól, hogy hivatásosok vagy mozgósítottak, 55 ezer. És sokan vannak, akiket Ukrajna eltűntnek nyilvánított”

- mondta.

Az orosz és ukrán delegációk között amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban – szerdán és csütörtökön – zajló megbeszélések kapcsán az ukrán elnök úgy vélte, hogy az amerikai elnök szerepe döntő fontosságú, mert „Putyin csak Trumptól fél”.

„Donald Trump tudja, hogy van eszköze a nyomásgyakorlása a gazdaság, a szankciók, a fegyverek révén, amelyeket átadhatna nekünk, ha nem akarja közvetlenül bevetni az amerikai hadsereget. A hadseregünkön keresztül fenntarthatja ezt a nyomást Putyinon”

- mondta Zelenszkij.

„Az amerikai elnök kompromisszumokkal akarja leállítani ezt a háborút. Támogattuk a javaslatait, de nem lehet kompromisszumot kötni a saját szuverenitásunk kérdésében” – hangsúlyozta.

Az ukrán államfő arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz elnök „nem fél az európaiaktól”, ugyanakkor Ukrajna háláját fejezte ki azoknak az európaiaknak, akik anyagilag, gazdaságilag és diplomáciai támogatással segítik Kijevet.

„Mert az európaiak egy csodálatos, biztonságos világban élnek, amelyet ők maguk építettek fel igazságosan, gazdaságukon, munkájukon keresztül” – fogalmazott. „Ez egy teljesen más világ. Európában jó az élet, kellemes (...), de ma már nagyon világos, hogy ha Ukrajna nem állítja meg Putyint, akkor meg fogja támadni Európát” – mondta az ukrán elnök.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Friedrich Merz német kancellár szembenéz a valósággal

Útra kelt a német kancellár az amerikai energiafüggőség enyhítésére

Friedrich Merz német kancellár szerdán indul első útjára az Arab-öböl térségébe, hogy új energia- és üzleti megállapodásokat keressen, amelyeket kulcsfontosságúnak tart Németország Egyesült Államoktól és Kínától való függőségének csökkentése érdekében.

Putyin

Rossz hírt kapott Putyin, dugába dől az ukrajnai offenzíva?

Mimimum két évtizede nem volt olyan alacsony az olaj- és gázexportból származó bevételek aránya az orosz költségvetésen belül, mint tavaly.

Úgysem fogja kitalálni, mit adott át Szijjártó Péter

A miniszter egy távoli országban jár.

Súlyos támadás árnyékában ül egy asztalhoz megint Oroszország és Ukrajna

Újabb tárgyalási kört rendeznek meg.

Váratlan eredményt hozott az EU-s felmérés, nem akármi derült ki a magyarokról

Váratlan eredményt hozott az EU-s felmérés, nem akármi derült ki a magyarokról

Kevésbé aggódnak a magyarok a háború miatt, mint az átlagos európaiak.

Megegyeztek: nem bénul le az amerikai kormány, de Trump így is dühönghet

Megegyeztek: nem bénul le az amerikai kormány, de Trump így is dühönghet

A megállapodás szinte nem terjed ki egy Trump számára nagyon fontos szervezetre.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elkaszálta a Pintér Sándorék megfigyelési gyakorlatát

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elkaszálta Pintér Sándorék megfigyelési gyakorlatát

A bíróság kimondta, hogy a „megbízhatósági vizsgálat” sérti a magánélethez való jogot. Emiatt a vonatkozó törvényt módosítania kell a kormánynak.

Betáraz a kritikus ásványokból az Egyesült Államok

Betáraz a kritikus ásványokból az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok 12 milliárd dollár értékű stratégiai tartalékot hoz létre ritkaföldfémekből és más kritikus ásványokból, hogy csökkentse az ország függését a fémek finomításának jelentős részét ellenőrző Kínától. A tartalék célja, hogy elkerülhetők legyenek az ellátási hiányok az amerikai vállalatok számára – jelentette be Donald Trump elnök hétfőn a Fehér Házban.

India nem vesz több orosz kőolajat, meg is lett a jutalom

India nem vesz több orosz kőolajat, meg is lett a jutalom

Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi vállalja az orosz olaj vásárlásának befejezését, valamint több amerikai termék importját és a kereskedelmi akadályok leépítését – közölte Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon tett bejegyzésében.

Trump nem kegyelmez Kubának, áram és üzemanyag nélkül maradhat az ország

Trump nem kegyelmez Kubának, áram és üzemanyag nélkül maradhat az ország

Washington fokozza a Kubára gyakorolt gazdasági nyomást, Mexikó pedig felhagy a kubai olajszállításokkal – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodában újságírók előtt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168