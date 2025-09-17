Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Európa

Kemény jelentést készített Magyarországról az Európa Tanács bizottsága

mfor.hu

Megjelent a kontinens legnagyobb emberi jogi szervezetének régóta készülő állásfoglalás-tervezete Magyarországról.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) Monitoring Bizottsága ebben súlyos aggodalmát fejezi ki hazánk demokráciájának, emberi jogi helyzetének és a jogállamiság állapotának alakulása, pontosabban az előrelépés hiánya miatt. A dokumentum a „bizonyos területeken romló helyzetre” is rámutat – ísmerteti a 24.hu.

Magyarország 2022 óta áll a PACE úgynevezett monitoring eljárása alatt. Ennek részeként készült el az a jelentés, amely alapján most állásfoglalás-tervezet született. A strasbourgi székhelyű közgyűlés szeptember 30-án vitatja meg a szöveget. A dokumentumot Eerik-Niiles Kross észt liberális képviselő, valamint George Papandreou görög szocialista politikus jegyzi. Megállapításaik zöme már korábban is visszatérő bírálatként jelent meg az Orbán-kormánnyal szemben.

Az Európa Tanács Agóra épülete Strasbourgban
Az Európa Tanács Agóra épülete Strasbourgban
Fotó: Wikipédia/Adrian Grycuk

Ellentétes irányba

Az állásfoglalás szerint, noha az alkotmányos minősített többség – vagyis a kétharmad – alapvetően „kulcsfontosságú szerepet játszhat a fékek és ellensúlyok rendszerének fenntartásában a demokratikus kormányzásban”, a Fidesz–KDNP gyakorlata ezzel ellentétes irányba hatott. A kormánypártok „úgy módosították a választási törvényeket, hogy az segített a kétharmados többség megszerzésében”, majd ezt a többséget egyoldalúan használták fel:

  • az Alaptörvény módosítására,
  • kulcsfontosságú intézmények vezetésének megszerzésére,
  • valamint olyan sarkalatos törvények elfogadására, amelyek megerősítették politikai döntéseiket.

Ennek következtében – fogalmaz a tervezet – „a magyar intézményi fékek és ellensúlyok rendszere mélyrehatóan megváltozott a végrehajtó hatalom javára, olyan mértékben, hogy komoly kérdéseket vet fel a magyar alkotmányos berendezkedésben a megfelelő fékek és ellensúlyok hiányával kapcsolatban”.

A szövegtervezet lényegében azt állítja, hogy a 2010-es kormányváltást követő választási reformok – így például a parlament létszámának 386-ról 199 főre csökkentése, a választókerületek átrajzolása, a határon túli és külföldi szavazások bevezetése, valamint a választási szabályok folyamatos módosítása – mind a kormánypártoknak kedveztek, és megkönnyítették a kétharmad újbóli megszerzését. Az alkotmánymódosítások és a „sarkalatos törvények” politikai célú alkalmazása gyengítette a hatalmi ágak kiegyensúlyozott működését. A törvényhozási folyamat pedig – többek között az egyéni képviselői indítványok túlzott használata miatt – nem biztosít kellően átlátható és érdemi társadalmi egyeztetést.

Az Európa Tanács ajánlásokat is megfogalmaz

A legfontosabbak az alábbiak:

  • A 2026-os választások után a választási törvény teljes felülvizsgálata széles társadalmi és politikai konzultációval.
  • A  pártfinanszírozás ellenőrzésének függetlenebbé tétele, az átláthatóság növelése.
  • Az Alkotmánybíróság és más független intézmények kinevezési mechanizmusainak reformja.
  • A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése.
  • A közélet átláthatóságáról szóló törvény módosítása a Velencei Bizottság ajánlásai szerint.

