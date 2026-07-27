Kemény üzenet Moszkvának: Zelenszkijt itt is első helyre emelik

Nagy-Britannia új miniszterelnöke, Andy Burnham hétfőn az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt fogadja első nemzetközi vendégeként – közölte a brit kormányfői hivatal. A lépés ismét nyomatékosítja London megingathatatlan kiállását Ukrajna mellett.

A Reuters a Downing Street tájékoztatására hivatkozva tudatta, hogy a két vezető egy tengerészeti támaszponton találkozik, ahol közvetlen beszámolót kapnak arról, miként segítik a brit vezetésű kiképzési programok az ukrán fegyveres erők megerősítését és a harctéri sikerek elérését.

„Nagy-Britannia vállvetve áll Ukrajna mellett, támogatásunk pedig továbbra is sziklaszilárd” – fogalmazott nyilatkozatában Burnham.

Hozzátette:

„Oroszországnak szemernyi kétsége sem lehet az eltökéltségünk felől: nem hátrálunk meg mindaddig, amíg el nem érjük a tartós és igazságos békét Ukrajna számára.”

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25 milliárd fontot már odaadtak

A látogatás során Burnham és Zelenszkij több mint 200 olyan ukrán katonával és tengerésszel találkozik, akik az elmúlt három hetet Nagy-Britanniában töltötték a Sea Breeze elnevezésű hadgyakorlaton.

Ez a tengerészeti biztonsági és aknamentesítési tréning a jövőbeli fekete-tengeri bevetésekre készíti fel a résztvevőket.

A miniszterelnöki hivatal adatai szerint Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta az Egyesült Királyság Ukrajnának nyújtott összesített támogatása elérte a