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Kemény üzenet Moszkvának: Zelenszkijt itt is első helyre emelik

mfor.hu

Ő lesz az új éra első nemzetközi vendége, ennek pedig nem titkolt üzenete van.

Nagy-Britannia új miniszterelnöke, Andy Burnham hétfőn az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt fogadja első nemzetközi vendégeként – közölte a brit kormányfői hivatal. A lépés ismét nyomatékosítja London megingathatatlan kiállását Ukrajna mellett.

A Reuters a Downing Street tájékoztatására hivatkozva tudatta, hogy a két vezető egy tengerészeti támaszponton találkozik, ahol közvetlen beszámolót kapnak arról, miként segítik a brit vezetésű kiképzési programok az ukrán fegyveres erők megerősítését és a harctéri sikerek elérését.

„Nagy-Britannia vállvetve áll Ukrajna mellett, támogatásunk pedig továbbra is sziklaszilárd” – fogalmazott nyilatkozatában Burnham.

Hozzátette:

„Oroszországnak szemernyi kétsége sem lehet az eltökéltségünk felől: nem hátrálunk meg mindaddig, amíg el nem érjük a tartós és igazságos békét Ukrajna számára.”

25 milliárd fontot már odaadtak

A látogatás során Burnham és Zelenszkij több mint 200 olyan ukrán katonával és tengerésszel találkozik, akik az elmúlt három hetet Nagy-Britanniában töltötték a Sea Breeze elnevezésű hadgyakorlaton.

Ez a tengerészeti biztonsági és aknamentesítési tréning a jövőbeli fekete-tengeri bevetésekre készíti fel a résztvevőket.

A miniszterelnöki hivatal adatai szerint Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta az Egyesült Királyság Ukrajnának nyújtott összesített támogatása elérte a

  • 25 milliárd fontot (mintegy 33,3 milliárd dollárt). Ez magában foglal
  • 16 milliárd fontnyi katonai és
  • 5,6 milliárd fontnyi nem katonai jellegű segélyt.
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