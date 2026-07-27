Kemény üzenet Moszkvának: Zelenszkijt itt is első helyre emelik

Nagy-Britannia új miniszterelnöke, Andy Burnham hétfőn az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt fogadja első nemzetközi vendégeként – közölte a brit kormányfői hivatal. A lépés ismét nyomatékosítja London megingathatatlan kiállását Ukrajna mellett.
A Reuters a Downing Street tájékoztatására hivatkozva tudatta, hogy a két vezető egy tengerészeti támaszponton találkozik, ahol közvetlen beszámolót kapnak arról, miként segítik a brit vezetésű kiképzési programok az ukrán fegyveres erők megerősítését és a harctéri sikerek elérését.
„Nagy-Britannia vállvetve áll Ukrajna mellett, támogatásunk pedig továbbra is sziklaszilárd” – fogalmazott nyilatkozatában Burnham.
Hozzátette:
„Oroszországnak szemernyi kétsége sem lehet az eltökéltségünk felől: nem hátrálunk meg mindaddig, amíg el nem érjük a tartós és igazságos békét Ukrajna számára.”
25 milliárd fontot már odaadtak
A látogatás során Burnham és Zelenszkij több mint 200 olyan ukrán katonával és tengerésszel találkozik, akik az elmúlt három hetet Nagy-Britanniában töltötték a Sea Breeze elnevezésű hadgyakorlaton.
Ez a tengerészeti biztonsági és aknamentesítési tréning a jövőbeli fekete-tengeri bevetésekre készíti fel a résztvevőket.
A miniszterelnöki hivatal adatai szerint Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta az Egyesült Királyság Ukrajnának nyújtott összesített támogatása elérte a
- 25 milliárd fontot (mintegy 33,3 milliárd dollárt). Ez magában foglal
- 16 milliárd fontnyi katonai és
- 5,6 milliárd fontnyi nem katonai jellegű segélyt.