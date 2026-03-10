2p

Külpolitika Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok Irán Izrael Izraeli-iráni konfliktus Ukrajna

Keményen játszik Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték ügyében

mfor.hu

Politikai kérdéssé vált a Barátság kőolajvezeték helyreállításának az ügye. 

Erről Wéber Balázs külpolitikai újságíró, lapunk vezető szerkesztője beszélt az ATV Start című műsorában. A vezeték január végén károsodott egy oroszországi támadásban, és azóta szünetel a szállítás Magyarország és Szlovákia irányába.  

Mint mondta, egyértelműnek tűnik, hogy Volodimir Zelenszkij a helyreállítás elodázásával zsarolja a magyar kormányt annak érdekében, hogy az ejtse vétóját az EU által Ukrajnának juttatandó 90 milliárd eurós hitelcsomaggal szemben. Az ukrán elnök keményen játszik ebben a kérdésben, ami az ő szempontjából érthető lépés, fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy a magyar kormány részéről hazárdjáték Magyarország kőolajellátását egy olyan vezetéktől függővé tenni (és nem gondoskodni előre annak megfelelő kiváltásáról), amely már több mint négy éve egy háborús övezetben van.

A műsorban szó esett arról is, hogy Oroszország elítélte és a nemzetközi jogba ütközőnek tartja a szövetségese, Irán ellen indított izraeli-amerikai katonai támadást. Ugyanakkor – ha elhúzódik a háború – jelentős előnye is származhat belőle.

Egyrészt az iráni háború eltereli a nemzetközi figyelmet, így az Egyesült Államok figyelmét az ukrajnai háborúról. Másrészt az iráni háború és ezen belül a Hormuzi-szoros lezárása okozta energiaár-robbanás kifejezetten előnyös az energiahordozókban gazdag Oroszországnak, amely így jelentősen növelheti az olaj- és gázeladásokból származó bevételeit. Ráadásul már érkeznek hírek arról, hogy az energiapiaci sokk miatt Washington lazíthat az Oroszországgal szembeni szankciókon.   

A műsorban, amelyet a fenti videóban tekinthetnek meg, elhangzik az is, hogy miért tiltakoznak már republikánus véleményvezérek is az iráni háború ellen, kinek érdekében állt elsősorban a támadás, és valóban Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő politikai győzelme-e a háború megindítása az Egyesült Államokkal közösen.

