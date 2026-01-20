3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Donald Trump Vámháború

Keményen visszaszólt Macron Trumpnak: az amerikai elnök válaszára várunk

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Emmanuel Macron francia elnök „elnyomóknak” nevezte a vámokkal fenyegetőzőket, miközben felszólított arra, hogy szüntessék meg az Egyesült Államok által az európai országokra kivetett kereskedelmi korlátozásokat.

Macron kedden, a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében fogalmazott így, miután Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy 200 százalékos vámot vet ki a francia borokra, büntetésként azért, mert Franciaország ellenáll az Egyesült Államok Grönland annektálására irányuló törekvéseinek – számol be róla a CNBC.

Anélkül, hogy Trumpot név szerint említette volna, Macron így fogalmazott: „Nagyobb növekedésre van szükségünk. Több stabilitás kellene a mai világban, de mi a tiszteletet részesítjük előnyben a megfélemlítéssel, a jogállamiságot az erőszakkal szemben.”

A francia elnök megerősítette azt is, hogy az egyik lehetséges válaszlépés az úgynevezett kényszerítés elleni eszköz, az Anti-Coercion Instrument (ACI) alkalmazása lehet.

Az ACI lehetővé tenné az Európai Unió számára, hogy korlátozza az amerikai beszállítók hozzáférését az uniós piachoz, kizárja őket a közbeszerzésekből, valamint export- és importkorlátozásokat vezessen be árukra és szolgáltatásokra. Sőt, akár a külföldi közvetlen tőkebefektetésekre is korlátozásokat szabjon ki a térségben.

Bár a lehetőség tényét elismerte, annak alkalmazását Macron „őrültségnek” nevezte az Egyesült Államokkal szemben.

„Teljes őrültség, hogy olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy a kényszerítés elleni mechanizmust legelőször kelljen alkalmaznunk” – mondta Macron arra az esetre utalva, ha az Egyesült Államok további vámokat vetne ki Európára.

Felszólított a vámok „eltörlésére” is, hozzátéve: „Nincs értelme vámokat fenntartani, megosztottnak lenni, sőt most már további vámokkal fenyegetni egymást.” Ezeket az intézkezdéseket Macron  „alapvetően elfogadhatatlannak nevezte, különösen akkor, ha a területi szuverenitás elleni nyomásgyakorlás eszközeként használják őket”.

A francia elnök „szorosabb együttműködésre” szólította fel az európai országokat. „Kollektív kormányzás nélkül az együttműködés helyét a könyörtelen verseny veszi át” – mondta.

„Verseny az Amerikai Egyesült Államok részéről, olyan kereskedelmi megállapodásokon keresztül, amelyek aláássák exportérdekeinket, maximális engedményeket követelnek, és nyíltan Európa meggyengítésére és alárendelésére irányulnak” – fogalmazott Macron.

Macron szerint az Egyesült Államok erőpolitikájával szemben az együttműködés a kulcs
Macron szerint az Egyesült Államok erőpolitikájával szemben az együttműködés a kulcs
Fotó: DepositPhotos.com

Davosban feszült a hangulat, miután Trump bejelentette a 200 százalékos vámot a francia borokra, valamint azzal is fenyegetőzött, hogy tovább emeli a vámokat nyolc európai országgal szemben, amennyiben azok nem fogadják el Grönland megszerzésére irányuló lépését.

Macron közölte: Franciaország úgy döntött, katonákat küld Grönlandra, „nem fenyegetésként, hanem egyszerűen egy szövetséges ország, Dánia támogatására”.

Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint szerdán szólalhat fel Davosban. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden a CNBC-nek azt mondta: az elnök álláspontja azt mutatja a világnak, hogy „az Egyesült Államok visszatért”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

José

Orbán Viktorék örülhetnek, de tényleg befuthat a patrióta szövetséges Portugáliában?

A 2026-os év első jelentős belpolitikai választását Portugáliában rendezték, ahol a következő elnök személyéről írtak ki voksolást. Végeredményt azonban még nem lehet hirdetni, hiszen egyik jelölt sem tudta megszerezni az abszolút többséget, vagyis második fordulóra lesz szükség február 8-án. Ezen egy szocialista politikus és Orbán Viktorék patrióta szövetségese nézhetnek egymással farkasszemet.

Trump a világnak és Macronnak is odacsapott Grönland ügyében

„Nincs visszaút” – közölte az amerikai elnök, miután a francia elnök üzenetét is a világ elé tárta.

Mi az? Orbán Viktor elfogadta, Macron visszaküldte, Von der Leyen nézegeti?

Mi az? Orbán Viktor elfogadta, Macron visszaküldte, Von der Leyen nézegeti?

Az Európai Bizottság elnöke is kapott meghívót Trumptól – mit fog vele kezdeni?

Macron visszadobta a meghívót, amit Orbán Viktor büszkén mutogat

Macron visszadobta a meghívót, amit Orbán Viktor büszkén mutogat

Franciaország kikosarazta Trumpot.

Trump megsértődött, ezért akarja Grönlandot

Trump megsértődött, ezért akarja Grönlandot

Nem kapta meg a Nobelt, amit akart, így mást kér.

Putyin is beülhet Orbán Viktor mellé a béketanácsba

Putyin is beülhet Orbán Viktor mellé a béketanácsba

Az orosz elnököt is meghívta állítólag Donald Trump.

Megdöbbentő adat: bezuhant Japán húzóágazata

Megdöbbentő adat: bezuhant Japán húzóágazata

Többéves mélyponton Japán gépipari megrendelései.

Trump elnök durván bepöccent: a háború pártjára állna?

Trump elnök durván bepöccent: a háború pártjára állna?

Az Amerikai Egyesült Államok regnáló elnöke szerint a norvégok nem jól döntöttek, a dánok meg eszköztelenek.

Nincs megingás! Elszántak Grönland ügyében az uniós vezetők

Nincs megingás! Elszántak Grönland ügyében az uniós vezetők

Trump miatt fogott össze Európa: Megvédik Grönland szuverenitását

Elhiszi? Puttyin oroszországa ezer milliárdokkal hízlalta a vagyont

Elhiszi? Putyin Oroszországa ezer milliárdokkal hizlalta a vagyont

Meg sem mozdultak mégis ezer meg ezer milliárddal növelték az ország vagyonát, ezzel a manőverrel.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168