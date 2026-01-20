Keményen visszaszólt Macron Trumpnak: az amerikai elnök válaszára várunk

Macron kedden, a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében fogalmazott így, miután Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy 200 százalékos vámot vet ki a francia borokra, büntetésként azért, mert Franciaország ellenáll az Egyesült Államok Grönland annektálására irányuló törekvéseinek – számol be róla a CNBC.

Kapcsolódó cikk Trump a világnak és Macronnak is odacsapott Grönland ügyében „Nincs visszaút” – közölte az amerikai elnök.

Anélkül, hogy Trumpot név szerint említette volna, Macron így fogalmazott: „Nagyobb növekedésre van szükségünk. Több stabilitás kellene a mai világban, de mi a tiszteletet részesítjük előnyben a megfélemlítéssel, a jogállamiságot az erőszakkal szemben.”

A francia elnök megerősítette azt is, hogy az egyik lehetséges válaszlépés az úgynevezett kényszerítés elleni eszköz, az Anti-Coercion Instrument (ACI) alkalmazása lehet.

Az ACI lehetővé tenné az Európai Unió számára, hogy korlátozza az amerikai beszállítók hozzáférését az uniós piachoz, kizárja őket a közbeszerzésekből, valamint export- és importkorlátozásokat vezessen be árukra és szolgáltatásokra. Sőt, akár a külföldi közvetlen tőkebefektetésekre is korlátozásokat szabjon ki a térségben.

Bár a lehetőség tényét elismerte, annak alkalmazását Macron „őrültségnek” nevezte az Egyesült Államokkal szemben.

„Teljes őrültség, hogy olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy a kényszerítés elleni mechanizmust legelőször kelljen alkalmaznunk” – mondta Macron arra az esetre utalva, ha az Egyesült Államok további vámokat vetne ki Európára.

Felszólított a vámok „eltörlésére” is, hozzátéve: „Nincs értelme vámokat fenntartani, megosztottnak lenni, sőt most már további vámokkal fenyegetni egymást.” Ezeket az intézkezdéseket Macron „alapvetően elfogadhatatlannak nevezte, különösen akkor, ha a területi szuverenitás elleni nyomásgyakorlás eszközeként használják őket”.

Kapcsolódó cikk A magyar gazdaságnak is alávághat Trump legújabb vámja Rövid távon Magyarország számára fájó lesz a vám.

A francia elnök „szorosabb együttműködésre” szólította fel az európai országokat. „Kollektív kormányzás nélkül az együttműködés helyét a könyörtelen verseny veszi át” – mondta.

„Verseny az Amerikai Egyesült Államok részéről, olyan kereskedelmi megállapodásokon keresztül, amelyek aláássák exportérdekeinket, maximális engedményeket követelnek, és nyíltan Európa meggyengítésére és alárendelésére irányulnak” – fogalmazott Macron.

Macron szerint az Egyesült Államok erőpolitikájával szemben az együttműködés a kulcs

Fotó: DepositPhotos.com

Davosban feszült a hangulat, miután Trump bejelentette a 200 százalékos vámot a francia borokra, valamint azzal is fenyegetőzött, hogy tovább emeli a vámokat nyolc európai országgal szemben, amennyiben azok nem fogadják el Grönland megszerzésére irányuló lépését.

Macron közölte: Franciaország úgy döntött, katonákat küld Grönlandra, „nem fenyegetésként, hanem egyszerűen egy szövetséges ország, Dánia támogatására”.

Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint szerdán szólalhat fel Davosban. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden a CNBC-nek azt mondta: az elnök álláspontja azt mutatja a világnak, hogy „az Egyesült Államok visszatért”.