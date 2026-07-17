Keményen visszaszóltak Trump bombasztikus vádjaira

Kína soha nem avatkozott be az Egyesült Államok választásaiba, az erre vonatkozó vádak pedig teljes mértékben alaptalanok és rosszindulatú rágalmak – jelentette ki Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteken a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

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A szóvivő azt követően reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtöki televíziós beszédében ismét Kínát vádolta az amerikai választásokba való beavatkozással. Az elnök azt állította, hogy a 2020-as elnökválasztás idején 220 millió választási okirat került kínai kézbe, amit amerikai hírszerzési dokumentumok támasztanak alá. Trump közölte: a Fehér Ház nyilvánosságra hozza az állításait alátámasztó iratokat.

Lin Csien kijelentette: Kína következetesen a belügyekbe való be nem avatkozás elvét követi, nincs érdeke az amerikai választások befolyásolásában, és erre korábban sem tett kísérletet.

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A szóvivő ugyanakkor azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy rendszeresen avatkozik be más országok belügyeibe, hosszú időn át válogatás nélkül figyelte meg más országok kormányait, vállalatait és állampolgárait, valamint nagy mennyiségben szerzett meg külföldi állampolgárok adatait.

Lin felszólította Washingtont, hogy vizsgálja felül saját gyakorlatát, hagyjon fel Kína alaptalan bírálatával, ne tegye Kínát az amerikai választási kampány témájává, és inkább olyan lépéseket tegyen, amelyek hozzájárulnak a kétoldalú kapcsolatok javításához.