Külpolitika Drónok Ukrajna

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

Nekik most úgyis sok van. 

Ukrajna fegyverexportra készül, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire fegyveres erőinek szüksége van – jelentette be kedd esti beszédében Volodimir Zelenszkij elnök.

„Egyes gyártási területeken jelenleg akár 50 százalékos kapacitásfeleslegünk is van” – mondta.

Mérlegjavítás harci drónokkal

Hangsúlyozta: az ukrán hadseregnek mindig elsőbbsége lesz, megkapja azt, amire szüksége van, a többi pedig exportra kerül. Zelenszkij beszámolt arról, hogy az úgynevezett „drónmegállapodások” keretében Ukrajna már együttműködik több közel-keleti, európai és kaukázusi országgal. Amerikai partnereiknek is tettek már javaslatot – fűzte hozzá.

Az ügylet keretében drónok, védelmi rendszerek és más típusú fegyverek exportjára kerülhet sor, aminek célja az ország pénzügyi helyzetének javítása.

A feltételeknek Ukrajna számára előnyöseknek kell lenniük, és az exportból származó bevételeknek Ukrajna védelmét kell erősíteniük – hangoztatta az ukrán elnök.(MTI/dpa)

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nagyon lelkesen fogadták a királyt az államokban.

Az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből

Az Egyesült Arab Emírségek kilép a Kőolajexportáló Országok Szervezetéből (OPEC), valamint az OPEC+ -ból is – közölte kedden az emírségek energiaügyi minisztere.

Körvonalazódik az időpont a Magyar Péter-Zelenszkij találkozóra?

A leendő miniszterelnök beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel.

Ezt üzente Magyar Péter brüsszeli útja előtt az Európai Bizottság

Ezt üzente Magyar Péter brüsszeli útja előtt az Európai Bizottság

A források feloldása lesz a fókusz.

Így kötne békét Irán

Így kötne békét Irán

Háromlépcsős tervet küldtek.

Putyin fontos vendéget fogad

Putyin fontos vendéget fogad

A béketárgyalások állásáról fognak beszélgetni.

Listát írt a célpontjairól a washingtoni merénylő

Trump nem szerepelt rajta név szerint.

Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Pakisztánba látogatott volna a két amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Jared Kushner. Az iráni külügyminiszter várta őket, de végül nem tárgyaltak, mert Donald Trump szerint elégtelen volt az iráni ajánlat.

Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Az Európai Bizottság elnökével tárgyal szerdán Magyar Péter az uniós források hazahozataláról. 

Újabb részletek derültek ki a férfiról, aki a Fehér Ház washingtoni vacsoráján lövöldözött

Újabb részletek derültek ki a férfiról, aki a Fehér Ház washingtoni vacsoráján lövöldözött

Tanárként dolgozott, emellett pedig videojátékokat fejlesztett a 31 éves Cole Tomas Allen. 

