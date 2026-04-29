„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

Ukrajna fegyverexportra készül, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire fegyveres erőinek szüksége van – jelentette be kedd esti beszédében Volodimir Zelenszkij elnök.

„Egyes gyártási területeken jelenleg akár 50 százalékos kapacitásfeleslegünk is van” – mondta.

Mérlegjavítás harci drónokkal

Hangsúlyozta: az ukrán hadseregnek mindig elsőbbsége lesz, megkapja azt, amire szüksége van, a többi pedig exportra kerül. Zelenszkij beszámolt arról, hogy az úgynevezett „drónmegállapodások” keretében Ukrajna már együttműködik több közel-keleti, európai és kaukázusi országgal. Amerikai partnereiknek is tettek már javaslatot – fűzte hozzá.

Az ügylet keretében drónok, védelmi rendszerek és más típusú fegyverek exportjára kerülhet sor, aminek célja az ország pénzügyi helyzetének javítása.

A feltételeknek Ukrajna számára előnyöseknek kell lenniük, és az exportból származó bevételeknek Ukrajna védelmét kell erősíteniük – hangoztatta az ukrán elnök.(MTI/dpa)