Kényes kérdést is kapott Marco Rubio a Karmelitában

Új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, ismételte meg Orbán Viktor a korábbi, még novemberi washingtoni látogatása alkalmával tett kijelentését a mai, Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban. Szerinte a kapcsolatok „soha nem voltak még ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek.”

Energetikai megállapodás

A miniszterelnök bejelentette, hogy „kulcsfontosságú megállapodásokat” kötöttek az energetika területén az Egyesült Államokkal.

Ez a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára terjed ki.

Orbán Viktor és Marco Rubio a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Szerinte ez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása a jövőben is biztonságban legyen, valamint nemzetközi összevetésben „rendkívül olcsó energiát” biztosítsanak a lakosságnak és az iparnak. A sajtótájékoztatón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Marco Rubio aláírták az egyezményeket. További részleteket egyelőre nem közöltek.

Emellett tárgyaltak arról is – mondta Orbán Viktor –, hogy a Mol milyen feltételekkel vásárolhatja meg a szerbiai Nis olajipari vállalatot.

A miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon. Ez szerinte évtizedes rekord. A magyarok pedig ismét vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba.

Szólt arról is, hogy Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba, amely ezen a héten alakul majd meg Washingtonban. Magyarországot ő fogja képviselni.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány továbbra is támogatja Donald Trump ukrajnai béketörekvéseit. Szerinte ez a háború ki sem tört volna, ha Trump lett volna az elnök 2022 februárjában.

Jelezte: ha lesz békecsúcs, annak Budapest továbbra is szívesen helyt adna. Hozzátette: az amerikai elnöknek továbbra is meghívása van Magyarországra.

Rubiót a magyar választásokról is kérdezték

Marco Rubio kifejtette, hogy először jár Magyarországon, és megtiszteltetés számára a meghívás. Szerinte az aranykor kifejezés nem túlzás, ez nemcsak retorika, hanem a gyakorlatban is így van. Szerinte ebben nagy szerepe van annak, hogy nagyon jó a személyes kapcsolat Donald Trump és Orbán Viktor között. Szerinte nagyon fontos az a szerep, amit Orbán Viktor játszik ebben a régióban.

Az ukrajnai háborúról azt mondta: az az érdekük, hogy véget érjen. Szerinte Washington sikeres volt abban tekintetben, hogy az orosz és az ukrán fél végre leült egymással tárgyalni. Minél hamarabb véget ér a háború, annál jobb, de nem is lett volna szabad, hogy elkezdődjön, fogalmazott.

„Reméljük, hogy meg tudjuk állítani. Meglátjuk”, mondta és utalt arra, hogy a feltételekről az orosz és az ukrán félnek kell megegyeznie.

Egy amerikai újságíró kérdésére, hogy milyen hatással lenne a magyar-amerikai kapcsolatokra egy esetleges magyarországi kormányváltás az áprilisi választások után, Marco Rubio azt válaszolta:

nem akar spekulálni a jövőről, ezt a kérdést majd a magyar választók eldöntik. Ismételten kiemelte ugyanakkor, hogy Orbán Viktor és Donald Trump személyes kapcsolata nagyon jó, és ez nagyon jó hatással van az amerikai-magyar kapcsolatokra.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban angolul többek között azt mondta: néha győznek, néha veszítenek, pártja már volt 16 évet ellenzékben is. Ő is utalt arra, hogy ebben a kérdésben majd a választók döntenek.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy Magyarország a NATO tagja, és biztonsági kérdésekben csak NATO-tagországokkal működik együtt.

Szerinte a magyar kormány nyíltan, egyenesen kommunikál az amerikai kormánnyal, és amióta új amerikai elnök van, azóta nincs egyetlen konfliktuspont sem a kapcsolatokban. „Nincsen tabu, bármiről tudunk beszélni”, fogalmazott.