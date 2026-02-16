4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Egyesült Államok Orbán Viktor

Kényes kérdést is kapott Marco Rubio a Karmelitában

Wéber Balázs
Wéber Balázs

Kulcsfontosságúnak titulált energetikai megállapodásokat kötött egymással az Egyesült Államok és Magyarország. Orbán Viktor szerint Donald Trump magyarországi meghívása továbbra is érvényben van, de részleteket nem közölt. Marco Rubio az esetleges magyar kormányváltás hatásait firtató kérdésre válaszolva kifejtette: a magyar választók döntenek a kormány jövőjéről, ugyanakkor Trump és Orbán Viktor nagyon jó személyes kapcsolata nagyon jót tesz a két ország viszonyának.         

Új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, ismételte meg Orbán Viktor a korábbi, még novemberi washingtoni látogatása alkalmával tett kijelentését a mai, Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban. Szerinte a kapcsolatok „soha nem voltak még ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek.”

Energetikai megállapodás

A miniszterelnök bejelentette, hogy „kulcsfontosságú megállapodásokat” kötöttek az energetika területén az Egyesült Államokkal.

Ez a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára terjed ki.

Orbán Viktor és Marco Rubio a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban
Orbán Viktor és Marco Rubio a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Szerinte ez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása a jövőben is biztonságban legyen, valamint nemzetközi összevetésben „rendkívül olcsó energiát” biztosítsanak a lakosságnak és az iparnak. A sajtótájékoztatón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Marco Rubio aláírták az egyezményeket. További részleteket egyelőre nem közöltek.  

Emellett tárgyaltak arról is – mondta Orbán Viktor –, hogy a Mol milyen feltételekkel vásárolhatja meg a szerbiai Nis olajipari vállalatot.   

A miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy  tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon. Ez szerinte évtizedes rekord. A magyarok pedig ismét vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba.

Szólt arról is, hogy Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba, amely ezen a héten alakul majd meg Washingtonban. Magyarországot ő fogja képviselni.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány továbbra is támogatja Donald Trump ukrajnai béketörekvéseit. Szerinte ez a háború ki sem tört volna, ha Trump lett volna az elnök 2022 februárjában.

Jelezte: ha lesz békecsúcs, annak Budapest továbbra is szívesen helyt adna. Hozzátette: az amerikai elnöknek továbbra is meghívása van Magyarországra.

Rubiót a magyar választásokról is kérdezték 

Marco Rubio kifejtette, hogy először jár Magyarországon, és megtiszteltetés számára a meghívás. Szerinte az aranykor kifejezés nem túlzás, ez nemcsak retorika, hanem a gyakorlatban is így van. Szerinte ebben nagy szerepe van annak, hogy nagyon jó a személyes kapcsolat Donald Trump és Orbán Viktor között. Szerinte nagyon fontos az a szerep, amit Orbán Viktor játszik ebben a régióban.

Az ukrajnai háborúról azt mondta: az az érdekük, hogy véget érjen. Szerinte Washington sikeres volt abban tekintetben, hogy az orosz és az ukrán fél végre leült egymással tárgyalni. Minél hamarabb véget ér a háború, annál jobb, de nem is lett volna szabad, hogy elkezdődjön, fogalmazott.

„Reméljük, hogy meg tudjuk állítani. Meglátjuk”, mondta és utalt arra, hogy a feltételekről az orosz és az ukrán félnek kell megegyeznie.

Egy amerikai újságíró kérdésére, hogy milyen hatással lenne a magyar-amerikai kapcsolatokra egy esetleges magyarországi kormányváltás az áprilisi választások után, Marco Rubio azt válaszolta:

nem akar spekulálni a jövőről, ezt a kérdést majd a magyar választók eldöntik. Ismételten kiemelte ugyanakkor, hogy Orbán Viktor és Donald Trump személyes kapcsolata nagyon jó, és ez nagyon jó hatással van az amerikai-magyar kapcsolatokra. 

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban angolul többek között azt mondta: néha győznek, néha veszítenek, pártja már volt 16 évet ellenzékben is. Ő is utalt arra, hogy ebben a kérdésben majd a választók döntenek.  

A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy Magyarország a NATO tagja, és biztonsági kérdésekben csak NATO-tagországokkal működik együtt.

Szerinte a magyar kormány nyíltan, egyenesen kommunikál az amerikai kormánnyal, és amióta új amerikai elnök van, azóta nincs egyetlen konfliktuspont sem a kapcsolatokban. „Nincsen tabu, bármiről tudunk beszélni”, fogalmazott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem a jó irány: brutális az orosz gazdaság újabb kihívása

Nem a jó irány: brutális az orosz gazdaság újabb kihívása

Hiába a puytini fegyelem, lejtőn Oroszország gazdasága.

Trump nekimegy egy újabb iparágnak – hangulatjavulást remél

Trump nekimegy egy újabb iparágnak – hangulatjavulást remél

Az elnök népszerűtlensége erősen közrejátszhat következő manőverében.

Grönlandon túl: Trump most ide talicskázná a pénzt

Grönlandon túl: Trump most ide talicskázná a pénzt

Az általa alapított szervezet vastagon besegítene tervei megvalósításában.

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Nicusor Dan román elnök bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására jövő héten részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban, ahol Románia megfigyelői státust kap.

Friedrich Merz kancellár lesújtana a munkát félvállról vevőkre

Friedrich Merz kancellár lesújtana a részmunkaidősökre

Németországban a munkavállalók több mint 40 százaléka részmunkaidőben dolgozik, és a német kancellár – többek között – őket okolja a német gazdaság stagnálásáért, és visszaszorítaná a részmunkaidő alkalmazását.

Hullanak a fejek az ukrán korrupció s botrányban.

Hullanak a fejek az ukrán korrupciós botrányban

Az ország korábbi energiaügyi miniszterét vették őrizetbe vasárnap, amikor megpróbálta átlépni az országhatárt – közölte az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU).

Budapest előtt ide érkezett Marco Rubio

Budapest előtt ide érkezett Marco Rubio

Az Egyesült Államok külügyminisztere megérkezett Szlovákiába, folytatva európai mosolyoffenzíváját, mielőtt hétfőn Budapestre érkezne.

Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

A Fehér Házban tartott találkozón megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok azon fog munkálkodni, hogy csökkentse Irán Kínába irányuló olajexportját.

A tamani kikötő egy korábbi felvételen

Az ukránok jól odapörköltek az orosz olajkikötőnek

Az oroszországi Krasznodari terület kormányzója vasárnap bejelentette, hogy az olajtermékeket, gabonát, szenet és árucikkeket kezelő fekete-tengeri Taman oroszországi kikötőt megrongálta egy ukrán dróntámadás.

Magyar Péter nem akárkivel tárgyalt – újabb miniszterelnökkel egyeztetett

A Tisza Párt elnöke a német kancellárral beszélt.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168