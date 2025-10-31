2p

„Képesek vagyunk csapást mérni” – orosz szuperrakétákat telepít Fehéroroszország

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megerősítette pénteken, hogy terveik szerint decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert.

Az államfő a BelTA fehérorosz állami hírügynökség közlése szerint kijelentette, hogy szükség esetén csapást is mérnek.

„Az Oresnyik egy ijesztő fegyver. Decemberben hadrendbe áll. Azt szeretném, ha (a nyugati országok) megértenék, hogy ha nagyon rossz lesz, képesek vagyunk csapást mérni. Akkor leülünk (az orosz elnökkel, Vlagyimir) Putyinnal, döntést hozunk és csapást mérünk. Szóval ne provokáljanak. Hiszen az ukrajnai háború is így kezdődött: a Donyec-medencében üldözték az orosz ajkúakat, gyilkolták, mérgezték őket. Ez a szemem láttára történt” - fogalmazott Lukasenka.

Szerinte „a minszki tárgyalóasztalnál egykor békemegállapodások születtek, de Fehéroroszország ellenségei a megtévesztés útját választották, ami a jelenlegi helyzethez vezetett. Kiderült, hogy nem állapodtak meg. Kiderült, hogy Minszkbe azért jöttek, hogy Oroszországot és minket megtévesszenek. Megtévesztettek. Nos, meg is fizették az árát. Már kétmillió ember halt meg, és rengeteg ukrán megsebesült” - állította a fehérorosz államfő.

(MTI)

Félelmetes fegyvert vethetett be Oroszország Ukrajnában

Oroszország az utóbbi hónapokban olyan robotrepülőgéppel támadta Ukrajnát, amelynek fejlesztése hivatkozási alap volt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök még első elnöki ciklusa idején felmondja az Oroszországgal fennálló nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodást – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

Váratlan helyen fog felbukkanni Orbán Viktor szombaton

A miniszterelnök részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján.

Jamaica: tovább nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

A hatóságok tovább folytatják a keresést.

Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Csütörtökön izraeli repülőgépek és harckocsik ismét támadásokat hajtottak végre a Gázai övezet keleti részén – közölték palesztin lakosok és szemtanúk –, egy nappal azután, hogy Izrael kijelentette: továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által támogatott tűzszünet mellett, noha halálos légicsapásokat indított a térségben.

Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

Az Európai Bizottság a Magyarországnak járó uniós támogatásokból a jövő héten esedékes levonással már 600 millió eurónál is több büntetést von le azért, mert a kormány nem hajlandó végrehajtani a menedékkérőkkel kapcsolatos bírósági ítéletet.

A nyertes Job Jetten és pártja a D66

Elverték a szélsőjobbot a holland választásokon – elmarad az Orbán Viktor által is várt áttörés?

A centrista D66 párt nagy győzelmet aratott a választásokon, miközben a szélsőjobboldal támogatottsága visszaesett.

Ezt a jelentést látva mondták le a budapesti találkozót Trumpék?

Putyin szándékairól szóló hírszerzési dokumentum.

Zelenszkij patthelyzetről beszél, Putyin túl nagyot ígért?

Interjút adott az ukrán elnök.

A pápánál járt Orbán Viktor, a békeharchoz kért támogatást

A magyar miniszterelnök a Vatikánba utazott, hogy az első amerikai pápával találkozzon.

Szijjártó Péter: túl sokan hátráltatják a béketeremtési törekvéseket

A magyar külügyminiszter izraeli hivatali kollégáját fogadta ma Budapesten, e kapcsán beszélt a béketeremtésről.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

