Kész az amerikai mesterterv szárazföldi csapatok Iránba küldésére

A CIA kurd erőket próbál felfegyverezni azzal a céllal, hogy népfelkelést szítson Iránban – közölték a CNN-nel több, a tervhez közel álló személy is.

Iráni kurd fegyveres csoportok több ezer erővel működnek az iraki-iráni határon, elsősorban Irak Kurdisztán régiójában. A háború kezdete óta számos csoport nyilvános nyilatkozatokat adott ki, amelyekben küszöbön álló akciókra utaltak, és sürgették az iráni katonai erőket a dezertálásra.

Irán Iszlám Forradalmi Gárdája (IRGC) kurd csoportokat támadott, és kedden azt mondta, hogy több tucat drónnal vette célba a kurd erőket.

Az amerikai-kurd együttműködésnek már vannak hagyományai Irakban

Fotó: Wikipédia/Kurdee2130

Szintén kedden Donald Trump elnök beszélt az Iráni Kurdisztáni Demokrata Párt (KDPI) elnökével, Mustafa Hijrivel – közölte egy magas rangú iráni kurd tisztviselő. A KDPI volt az IRGC által célba vett csoportok egyike.

Az iráni kurd ellenzéki erők várhatóan részt vesznek egy szárazföldi műveletben Nyugat-Iránban a következő napokban – mondta a magas rangú iráni kurd tisztviselő a CNN-nek.

„Úgy gondoljuk, hogy most nagy esélyünk van” – mondta a forrás a művelet időzítését ismertetve. A forrás hozzátette, hogy a milíciák amerikai és izraeli támogatásra számítanak.

Trump vasárnap felhívta az iraki kurd vezetőket is, hogy megvitassák az iráni amerikai katonai műveletet, és azt, hogy az Egyesült Államok és a kurdok hogyan működhetnek együtt a misszió előrehaladtával – közölte két amerikai tisztviselő és egy harmadik, a beszélgetéseket ismerő forrás, az Axios első beszámolója szerint.

Az iráni kurd csoportok felfegyverzésére irányuló bármilyen kísérlethez az iraki kurdok támogatására lenne szükség a fegyverek tranzitjának lehetővé tételéhez és az iraki Kurdisztán kilövési pontként való használatához.

Kapcsolódó cikk A magyar katonák iraki missziójáról jelent meg egy új határozat Ma reggel is megjelent a Magyar Közlöny.

Az iráni kurd milíciák az elmúlt napokban konzultáltak az Egyesült Államokkal arról, hogy megtámadják-e és hogyan támadják meg Irán biztonsági erőit az ország nyugati részén, három, az ügyhöz közel álló forrás szerint – írja a Times of Israel.

Az iráni-iraki határon, az iraki Kurdisztán félautonóm régiójában működő iráni kurd koalíció egy ilyen támadás végrehajtására készült abban a reményben, hogy gyengíti az ország hadseregét, miközben az Egyesült Államok és Izrael bombákkal és rakétákkal támadja az iráni célpontokat.

A cél az lenne, hogy teret teremtsenek az iszlám rezsimmel szemben álló irániak felemelkedésének, most, hogy Ali Hamenei legfelsőbb vezető és más magas rangú tisztviselők is meghaltak a szombati amerikai-izraeli támadás kezdete óta, állítja két forrás.