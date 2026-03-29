Kész az újabb vérfürdőre Irán, mint a sebzett vad

Baker Kalibaf, az iráni parlamenti elnöke vasárnap kijelentette, hogy miközben az Egyesült Államok lehetséges tárgyalásokról küld üzeneteket, titokban a szárazföldi erők bevetését tervezi Iránban, és arra figyelmeztetett, hogy Teherán készen áll a válaszlépésre, ha bevetik az amerikai csapatokat.

Kapcsolódó cikk Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij Műholddal mahináltak.

Nyilvánosan az ellenség a tárgyalásokról és a párbeszédről küld üzeneteket, de titokban egy szárazföldi offenzívát tervez - jelentette ki Baker Kalibaf az országhoz intézett üzenetében.

„Embereink a szárazföldön is várják az amerikai katonák érkezését, hogy megtámadják őket, és egyúttal megbüntessék minden regionális szövetségesüket is” – tette hozzá. „Mindaddig, amíg az amerikaiak megadásra szólítják fel Iránt, azt válaszoljuk, hogy soha nem fogadjuk el a megaláztatást” – szögezte le.

Az Egyesült Államok szombaton 3500 tengerésszel és tengerészgyalogossal erősítette meg jelenlétét az iráni konfliktus térségében. (MTI)