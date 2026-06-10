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Külpolitika Iráni válság Oroszország

Kész őrület: az oroszok segítenének Trumpnak a béke érdekében

mfor.hu

Ezt jelentette be az orosz külügyi szóvivő a hét közepén.

Oroszország ismételten kinyilvánította hajlandóságát arra, hogy elősegítse az iráni feszültségek tárgyalásos rendezését, és reményét fejezte ki, hogy a helyzetet sikerül visszaterelni a diplomáciai útra – közölte szerdán Marija Zaharova külügyi szóvivő. Zaharova elmondta, hogy

Moszkva készen áll támogatni azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a párbeszéd útján történő, mindkét fél számára elfogadható eredmények elérése.

Légicsapások után a furcsa felajánlás

A szóvivő azután tette ezeket a kijelentéseket, hogy az Egyesült Államok az éjszaka folyamán három hullámban mért csapást iráni célpontokra. Oroszország több mint 4 éve háborúzik nyíltan Európa területén és számtalan hír szól arról, hogy Iránt is segíti, ezért némiképp pikáns hatást kelthet egyesekben az ilyen irányúő igyekezetük.

Washington közlése szerint a hadművelet válaszlépés volt egy amerikai helikoptert érintő incidensre. Teherán ugyanakkor azt sugallta, hogy az eset inkább az amerikai erők balesetéből vagy téves számításából fakadhatott, semmint iráni drónok támadásából. (BBN)

 

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