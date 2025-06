Készítik a fegyvert Oroszország ellen

Trump közölte: megvárná, létrejön-e megállapodás Oroszország és Ukrajna között a háború lezárásáról, mielőtt támogatná az új intézkedéseket. Egy sajtótájékoztatón azt is mondta: hiba volt Oroszország kizárása a G7-ből, és ez csak „megnehezíti a dolgokat”. Oroszországot 2014-ben zárták ki a Krím annektálása után.

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök szerint az intézkedések célja, hogy Vlagyimir Putyin számára világossá váljon: saját és Oroszország érdeke is az, hogy komolyan vegye a béketörekvéseket. A brit kormány közleménye szerint az új szankciók célja a nyomás fenntartása az orosz hadigazdaságon, de további részleteket nem közöltek.

Az Egyesült Királyság kedden újabb szankciókat jelenthet be Oroszország ellen Ukrajna szövetségeseivel összehangoltan – közölte a brit kormány a BBC cikke szerint. A cél a Kreml gazdasági nyomás alá helyezése, és az orosz hadiipar korlátozása.

Az Egyesült Királyság új szankciókat jelent be Oroszország ellen, Trump viszont nem támogatja a G7-es tervet.

