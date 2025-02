Készül a nagy ritkaföldfémbiznisz – egymás kezébe csaphat Trump és Zelenszkij

Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A két vezető várhatóan aláír majd egy keretmegállapodást, amelynek részeként az Egyesült Államok bizonyos szintű hozzáférést fog kapni az ukrán ritkaföldfémekhez, cserében az Ukrajnának eddig nyújtott katonai és egyéb támogatásért (A jövőbeni támogatás még kérdéses.)

A megállapodás részeként létrehoznak majd egy közös beruházási alapot, amely várhatóan fele részben ukrán, fele részben amerikai kezekben lesz.

Munkatársunk ezzel kapcsolatban megjegyezte: Donald Trump – mint egykori ingatlanmágnás – üzleti szempontból is kezeli ezt a kérdést. Ugyanakkor próbálja ezt a dealt úgy eladni a világ felé, hogy az politikailag is védhető legyen.

Hozzátette: a megállapodás keretében Kijev biztonsági garanciákat is szeretne annak érdekében, hogy egy békekötés után Oroszország ne kezdjen újabb háborút ellene.

Az Egyesült Államok katonai garanciákat nem kíván adni – a jövőben üzletileg, nem pedig katonailag kíván jelen lenni Ukrajnában. Trump egyértelműen kizárja Ukrajna NATO-tagságát, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig már arra is jelzéseket tett, hogy Kijevnek de facto területekről is le kell mondania egy jövőbeni békemegállapodásért cserébe (mint ahogy Oroszországnak is). Ugyanakkor több európai ország már jelezte, hogy kész úgynevezett békefenntartókat az országba küldeni, hívta fel a figyelmet munkatársunk.

Munkatársunk mindezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a transzatlanti kapcsolatokban jelentős eltolódás tapasztalható. Washington figyelme egyre inkább elfordul Európától, ezért a kontinensnek egyre inkább magának kell majd gondoskodnia saját és Ukrajna jövőbeni biztonságáról – ennek megvitatására tartanak jövő héten rendkívüli EU-csúcsot a tagállami vezetők.

A beszélgetést, amelyben szó esik még Donald Trump vámpolitikájáról és ennek uniós hatásairól is, a fenti videóban tekinthetik meg.