2p

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Európai Unió Izland

Két év múlva betölthetik Nagy-Britannia üresen maradt helyét az Európai Unióban

mfor.hu

Izland külügyminisztere, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir nagyon optimistán nyilatkozott országa csatlakozásáról az Európai Unióhoz.

A tárcavezető a Reutersnek azt mondta, hogy Izland akár már 2028-ban csatlakozhat az Európai Unióhoz, hozzátéve, hogy a halászat és a mezőgazdaság lehetnek a legnehezebb tárgyalási pontok.

Az izlandi kormány javaslatot tett arra, hogy augusztus 29-én népszavazást tartsanak az uniós csatlakozási tárgyalások újraindításáról – ezt a folyamatot Reykjavík 2013-ban fagyasztotta be, amikor egy euroszkeptikusabb kormány került hatalomra.

„Láttuk, hogy előnyös, ha ott lehetünk az asztalnál” – mondta Gunnarsdóttir egy brüsszeli interjúban.

A miniszter szerint, ha az izlandi szavazók a tárgyalások újraindítása mellett döntenek, a halászat lesz a legnehezebb kérdés. Izland korábban is vitában állt az EU-val a halászati kvóták miatt, amelyek az ország gazdaságának egyik fő pillérét érintik.

A halászat lehet a szűk keresztmetszet Izland európai uniós csatlakozása kapcsán
Fotó: Depositphotos.com

A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az új tárgyalásoknak már a kezdetektől a legnehezebb témákra kellene koncentrálniuk, például a halászatra, a mezőgazdaságra és a munkaerőpiacra.

„Ha ezt megtesszük, akkor elég optimista vagyok, hogy 2028 végéig az Európai Unió tagjai leszünk” – tette hozzá.

A közel 400 ezer lakosú északi ország alapító tagja a NATO-nak, és már most is része az európai egységes piacnak, valamint a Schengeni övezetnek.

A megélhetési költségek emelkedése és Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója újra felkeltette Izland érdeklődését a csatlakozás iránt – a közvélemény-kutatások szerint. Donald Trump amerikai elnök ismétlődő fenyegetései, hogy annektálná a Grönlandot – amely Izland és az Egyesült Államok között helyezkedik el – szintén ráirányították a figyelmet az esetleges EU-tagságra.

„Izland ott van középen, afféle kapocs a két kontinens között” – tette hozzá Gunnarsdottir. Ha a szavazók támogatják a tárgyalások újraindítását, a teljes jogú tagsághoz egy második népszavazásra is szükség lesz.

„Amennyiben Izland az EU-tagság mellett dönt, biztosan az élmezőnyben haladna ebben a folyamatban” – erről az Európai Unió külpolitikai főképviselője, Kaja Kallas beszélt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Reuters: amerikai csapatokat telepíthetnek Irán partvidékére

Reuters: amerikai csapatokat telepíthetnek Irán partvidékére

Több ezer amerikai katona telepítését fontolgatja Donald Trump kormányzata a közel-keleti műveletek megerősítésére, miközben az amerikai hadsereg a következő lépésekre készül az Irán elleni hadjáratban – mondta egy amerikai tisztviselő és három, az ügyet ismerő forrás.

Éktelen haragra gerjedt Trump az újabb iráni támadás miatt

Éktelen haragra gerjedt Trump az újabb iráni támadás miatt

Csütörtök hajnalban iráni rakétatámadás érte a katari Ras Laffan energetikai létesítményt. Katar állami energiavállalata is megerősítette, hogy a fő telephelyükön található gázlétesítményeket találták el.

Vajon J. D. Vance az első Patrióta Nagygyűlésre érkezik?

A korábban beígért Donald Trump találkozó helyett úgy tűnik, J. D. Vance alelnök érkezik Budapestre. 

Nagy bajban Trump az olajárak miatt, lassan Kubára fordulhat rá az amerikai elnök?

Nagy bajban Trump az olajárak miatt, lassan Kubára fordulhat rá az amerikai elnök?

Szélsőséges esetben akár a hordónkénti 150-200 dollár közötti sávba is felszúrhat az olaj világpiaci ára, ha tovább súlyosbodik a közel-keleti háború és továbbra sem haladhat át a tankerhajók jelentős része a Hormuzi-szoroson. Bár az Egyesült Államok szempontjából eddig kudarcnak tekinthető a beavatkozás, lehet, hogy hamarosan Kuba felé fordulhat a Donald Trump vezette adminisztráció.

Összeállt Csehország és Szlovákia – a Barátság kőolajvezeték a tét

A két ország megállapodott abban, hogy mintegy 1 milliárd cseh koronát (közel 40 millió eurót) fektet be a Barátság kőolajvezeték működésének átalakításába.

Már négy napja támadják Moszkvát az ukrán drónok

Már négy napja támadják Moszkvát az ukrán drónok

Oroszország egyetlen régiója sem érezheti magát biztonságban.

Utolsóként Paraguay is ratifikálta a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt

Utolsóként Paraguay is ratifikálta a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt

A világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jöhet létre.

Ciszjordánia, palesztin tüntetés

Fejlövésekkel végeztek egy családdal – elszabadult az erőszak egy megszállt területen

Miközben a világ az iráni háborúra figyel, fokozódik az izraeli telepesek és biztonsági szervek erőszakhulláma a palesztinokkal szemben a megszállt Ciszjordániában. 

Ausztrál légibázist támadtak az irániak

Ausztrál légibázist támadtak az irániak

Ausztrália nem áll háborúban Iránnal.

Balázs Péter

Balázs Péter: A magyar kormány belekötött Ukrajnába

A magyar kormány Brüsszelt támadja, Ukrajnába pedig kifejezetten belekötött, pedig a szomszédainkkal és a szövetségeseinkkel szemben különösen fontos lenne a feszültség csökkentése – erről Balázs Péter beszélt a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. Magyarország egykori külügyminisztere utalt arra, hogy ezzel együtt sem valószínű ukrán diverzáns tevékenység Magyarországon, hiszen Ukrajnának „kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy velünk szórakozzon.”

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168