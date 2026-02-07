Két hét múlva ismét Trumppal találkozik Orbán Viktor Washingtonban

„Két hét múlva találkozó Donald Trumppal Amerikában” – posztolta Orbán Viktor szombaton. A miniszterelnök a kormányt támogató Digitális Polgári Körök legújabb, kilencedik háborúellenes gyűlésén, Szombathelyen tartott beszédet, ahol bejelentette, hogy a Béketanács alakuló ülése alkalmából utazik az Egyesült Államokba.

Tehát nem kétoldalú találkozóról lesz szó. Orbán azt mondta, Trump pénteken hívta meg az eseményre.

A Béketanácsot Donald Trump amerikai elnök hozta létre januárban, elsősorban a gázai konfliktus rendezése céljából. Orbán Viktor az elsők között fogadta el a meghívást, az viszont csak később derült ki, hogy a meghívott országok három évig lehetnének tagok. De ha az első évben fizetnek 1 milliárd dollárt (kb. 332 milliárd forintot), azzal állandó tagságot nyerhetnek. A harmadik év után Trump személyes döntése alapján is meghosszabbítható bármelyik ország tagsága.

