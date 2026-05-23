Két kényes feltétele is van az uniós pénzek megszerzésének – Interjú Szent-Iványi Istvánnal

Szent-Iványi István szerint jó döntés volt, hogy Magyar Péter első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezetett, már csak azért is, mert ez segítheti a Visegrádi Négyek (V4) újjáélesztését.
A szakértő szerint a V4 a magyar külpolitika egyetlen fontos, tartós és pozitív innovációja a rendszerváltás óta, amely sokáig nyomásgyakorló platformként is működött az EU-n belül. Ezt kellene most feltámasztani, és ha a csoport még bővülni is tudna, akkor akár blokkoló kisebbség is lehetne belőle az EU-ban.
Szent-Iványi István Magyarország alapvető érdekének nevezte azt is, hogy az új kormány normalizálja kapcsolatait Ukrajnával. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy idén megnőtt az esélye egy tűzszünetnek, amely során a jelenlegi frontvonalak mentén húznák meg az új határokat.
A teljes beszélgetést, amelyben szó esik még többek között a NATO-Oroszország összecsapás veszélyéről, a vétópolitika jövőjéről, az energiapolitikai dilemmákról, a Tisza-kormány elődjéhez képest módosuló Izrael-politikájáról és az iráni háború csapdájáról, a fenti videóban tekinthetik meg.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
00:00 Intro, beköszönés.
02:30 Kormány- vagy rendszerváltás?
03:55 Magyar Péter Lengyelországban. Szimbólumok sora.
08:58 De miért fontos a V4?
12:02 Szakad az EU? Feszültségek a V4-ben. Csehország, Szlovákia.
18:24 Mit lép a Tisza-kormány Ukrajna ügyében?
24:10 Kell-e félnünk Oroszországtól? Az elrettentés ereje. A NATO tesztelése.
31:30 Tűzszünet jön Ukrajnában? Befagyasztott frontok, biztonsági garanciák.
36:15 Uniós pénzek. Mit kér Brüsszel? Politikai feltételek.
47:09 Az orbáni vétópolitika. Fog-e vétózni a Tisza-kormány?
53:56 Mit lép a kormány Izrael ügyében? A Netanjahu-kérdés.
58:12 Trump és az iráni háború mocsara.
01:03:44 Elköszönés.
Az összes Klasszis Podcastot itt, ezen belül a Geopol beszélgetéseket itt érheti el.
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>