Két kényes feltétele is van az uniós pénzek megszerzésének – Interjú Szent-Iványi Istvánnal

Szent-Iványi István szerint jó döntés volt, hogy Magyar Péter első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezetett, már csak azért is, mert ez segítheti a Visegrádi Négyek (V4) újjáélesztését.

A szakértő szerint a V4 a magyar külpolitika egyetlen fontos, tartós és pozitív innovációja a rendszerváltás óta, amely sokáig nyomásgyakorló platformként is működött az EU-n belül. Ezt kellene most feltámasztani, és ha a csoport még bővülni is tudna, akkor akár blokkoló kisebbség is lehetne belőle az EU-ban.

Szent-Iványi István Magyarország alapvető érdekének nevezte azt is, hogy az új kormány normalizálja kapcsolatait Ukrajnával. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy idén megnőtt az esélye egy tűzszünetnek, amely során a jelenlegi frontvonalak mentén húznák meg az új határokat.

A teljes beszélgetést, amelyben szó esik még többek között a NATO-Oroszország összecsapás veszélyéről, a vétópolitika jövőjéről, az energiapolitikai dilemmákról, a Tisza-kormány elődjéhez képest módosuló Izrael-politikájáról és az iráni háború csapdájáról, a fenti videóban tekinthetik meg.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés.

02:30 Kormány- vagy rendszerváltás?

03:55 Magyar Péter Lengyelországban. Szimbólumok sora.

08:58 De miért fontos a V4?

12:02 Szakad az EU? Feszültségek a V4-ben. Csehország, Szlovákia.

18:24 Mit lép a Tisza-kormány Ukrajna ügyében?

24:10 Kell-e félnünk Oroszországtól? Az elrettentés ereje. A NATO tesztelése.

31:30 Tűzszünet jön Ukrajnában? Befagyasztott frontok, biztonsági garanciák.

36:15 Uniós pénzek. Mit kér Brüsszel? Politikai feltételek.

47:09 Az orbáni vétópolitika. Fog-e vétózni a Tisza-kormány?

53:56 Mit lép a kormány Izrael ügyében? A Netanjahu-kérdés.

58:12 Trump és az iráni háború mocsara.

01:03:44 Elköszönés.

