Két kényes feltétele is van az uniós pénzek megszerzésének – Interjú Szent-Iványi Istvánnal

Izsó Márton - Wéber Balázs

A zárolt uniós pénzek feloldásának feltételei nagyrészt könnyen teljesíthetőek, ugyanakkor az idő nagyon szorít, két kényes politikai kérdésben pedig kompromisszumot kellene kötnie a Tisza-kormánynak – erről Szent-Iványi István beszélt a Klasszis Podcastban. A külpolitikai szakértő szerint ez a két kérdés az úgynevezett gyermekvédelmi törvény és a menekültügyi szabályozás, de mindkettőre létezik vállalható megoldás. Mint fogalmazott, az új magyar kormánynak még „kegyelmi időszaka” van Brüsszelben, ez azonban nem korlátlan. 

Szent-Iványi István szerint jó döntés volt, hogy Magyar Péter első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezetett, már csak azért is, mert ez segítheti a Visegrádi Négyek (V4) újjáélesztését.

A szakértő szerint a V4 a magyar külpolitika egyetlen fontos, tartós és pozitív innovációja a rendszerváltás óta, amely sokáig nyomásgyakorló platformként is működött az EU-n belül. Ezt kellene most feltámasztani, és ha a csoport még bővülni is tudna, akkor akár blokkoló kisebbség is lehetne belőle az EU-ban.

Szent-Iványi István Magyarország alapvető érdekének nevezte azt is, hogy az új kormány normalizálja kapcsolatait Ukrajnával. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy idén megnőtt az esélye egy tűzszünetnek, amely során a jelenlegi frontvonalak mentén húznák meg az új határokat.

A teljes beszélgetést, amelyben szó esik még többek között a NATO-Oroszország összecsapás veszélyéről, a vétópolitika jövőjéről, az energiapolitikai dilemmákról, a Tisza-kormány elődjéhez képest módosuló Izrael-politikájáról és az iráni háború csapdájáról, a fenti videóban tekinthetik meg.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:   

00:00 Intro, beköszönés.
02:30 Kormány- vagy rendszerváltás?
03:55 Magyar Péter Lengyelországban. Szimbólumok sora.  
08:58 De miért fontos a V4?
12:02 Szakad az EU? Feszültségek a V4-ben. Csehország, Szlovákia.  
18:24 Mit lép a Tisza-kormány Ukrajna ügyében?      
24:10 Kell-e félnünk Oroszországtól? Az elrettentés ereje. A NATO tesztelése.
31:30 Tűzszünet jön Ukrajnában? Befagyasztott frontok, biztonsági garanciák.  
36:15 Uniós pénzek. Mit kér Brüsszel? Politikai feltételek.
47:09 Az orbáni vétópolitika. Fog-e vétózni a Tisza-kormány?    
53:56 Mit lép a kormány Izrael ügyében? A Netanjahu-kérdés.  
58:12 Trump és az iráni háború mocsara.
01:03:44 Elköszönés.

Kezd elegük lenni az irániaknak Trumpék húzásaiból

Uniós szankciókkal néz szembe, aki a Hormuzi-szoros lezárásáról döntött

Változtatott szankciós keretén az Európai Unió Tanácsa: péntektől korlátozhatják a Hormuzi-szoros hajózásának akadályozásáért felelős emberek beutazását. Az uniós bankokban tárolt vagyonelemeiket befagyaszthatják.

Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió (EU) várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján csütörtökön megjelent interjúban.

Egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. A kormányfő második hivatalos külföldi útján közölte azt is, hétfőn megkezdi munkáját a magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés körülményeinek feltárására.

Be is lépne az unióba Ukrajna, de kinn is maradna?

Megvizsgálják Iránban Trumpék legújabb javaslatait

Néhány napja még a kezét rázogatta, most kesztyűt dobna Hszi Csin-ping arcába Donald Trump

Bajba kerülhet Szlovákia – komoly EU-s figyelmeztetés érkezett a magyarok jogai miatt

Veszélyben: drónok miatt sokan óvóhelyre szorultak Litvániában – Frissítve

Putyinnak végig kellett hallgatnia, ahogy kínai kollégája a békekötést sürgeti

