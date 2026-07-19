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Külpolitika Donald Trump Foci-vb 2026 Kanada Mexikó

Két kicsit kelletlen vendége is lesz a vb-döntőn Trumpnak

mfor.hu

A kanadai és a mexikói vezető is ott lesz, pedig biztos lenne egy-két keresetlen szavuk az amerikai elnökhöz.

Mexikó elnöke és Kanada miniszterelnöke is ott lesz a labdarúgó-világbajnokság döntőjén vasárnap, a társrendező országok képviselőjeként.

Claudia Sheinbaum mexikói államfő a vasárnapi zárómérkőzést megelőzően közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívását elfogadva döntött úgy, hogy elutazik az Egyesült Államokba, amelynek elnökével több kérdésben politikai vitája van.

James Carney kanadai miniszterelnök szintén az amerikai elnök személyes meghívását elfogadva nézi meg a helyszínen a közös rendezésű világbajnokság döntőjét a New Jersey/New York stadionban.

A döntőben részt vevő országok vezetői közül Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök lesz jelen, míg Javier Milei argentin elnök a hazájában marad, amit „babonával” magyarázott.

Donald Trump pénteken New Yorkban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tiszteletére adott fogadáson azt hangoztatta: „kiderült, hogy focinemzet vagyunk, és ez így is marad”. Reményét fejezte ki, hogy a FIFA a közeljövőben ismét az Egyesült Államoknak adja a rendezési jogot, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy abban az esetben a rendezők közül „kihagyják” Mexikót és Kanadát.

A döntőt megelőzően a levegőminőséget érintő aggodalmak megszűntek, miután egy szombaton érkezett időjárási front a megváltozó széliránnyal és csapadékkal jórészt kitisztította a levegőt New York térségében.

Donald Trump szombaton még egy közösségi médiabejegyzésében vámokat helyezett kilátásba Kanadára, amiért a szomszédos országban nem tudták megfékezni az Egyesült Államok nagy részét is füstköddel borító erdőtüzeket.

Az Egyesült Államok legközelebb 2031-ben a női labdarúgó világbajnokságot rendezheti meg, mivel jelenleg magasan a legesélyesebb pályázóként emlegetik.

(MTI)

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