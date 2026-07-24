Két részre szakadt a legnagyobb lengyel ellenzéki párt: tömegesen távoznak a képviselők a PiS-ből

Két részre szakadt a legnagyobb lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a soraikból a hosszan húzódó belső viták következtében. Jaroslaw Kaczynski pártelnök pénteken közölte a hírt, amelynek közvetlen előzménye egy csütörtök éjféli ultimátum volt. A pártvezetés döntése értelmében minden tag tette kötelezővé annak írásos kijelentését, hogy nem tagja semmilyen más külső szervezetnek, különben azonnali kizárással kell szembenéznie.

A feszültség gyökere Mateusz Morawiecki korábbi miniszterelnök és jelenlegi PiS-alelnök áprilisi lépésére nyúlik vissza, amikor Fejlődés Plusz néven új mozgalmat alapított. Morawiecki célja az volt, hogy megszólítsa a jobboldali opciókból kiábrándult szavazókat, ám Jaroslaw Kaczynski ezt a kezdeményezést a PiS puszta létezését fenyegető akciónak tekintette a 2027-es parlamenti választás előtt. Kaczynski a nyilvánosság előtt eltervezett összeesküvésnek és a párt megosztására irányuló kísérletnek nevezte az új szervezet működését.

A pártelnök újságíróknak elmondta, hogy a háttértárgyalások során igyekeztek jelentős engedményeket tenni a Morawiecki-féle szárnynak. Bár már nem ragaszkodtak a Fejlődés Plusz teljes feloszlatásához, csupán annak tevékenységi felfüggesztését kérték a választásokig, a mérsékeltebb csoport erre sem volt hajlandó. Kaczynski a pénteken távozó képviselők pontos számát még nem tudta megadni, és azt a kérdést is nyitva hagyta, hogy maga Morawiecki is a kilépők között van-e.

A 2023 októbere óta ellenzékben lévő alakulatban a stratégiai irányvonalak miatti ellentétek korábban tetőztek. Márciusban Kaczynski a keményvonalas jobboldali Przemyslaw Czarneket jelölte a párt miniszterelnök-jelöltjének a 2027-es választásra a radikális szavazók megnyerése érdekében. Ezzel szemben Morawiecki élesen ellenezte ezt az irányt, és a Fejlődés Plusz megalapításával amellett érvelt, hogy a PiS-nek a szélsőjobboldal felé tolódás helyett inkább egy nagy, középre nyitó jobbközép gyűjtőpártként kellene újjászerveződnie.