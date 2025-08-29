Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Egy második túsz maradványait is megtalálták, akinek a nevét még nem hozták nyilvánosságra, tette hozzá a közlemény – jelentette a Reuters.

Az 55 éves Weisst, a dél-izraeli Be'eri kibuc lakosát a Hamász 2023. október 7-i támadása során rabolták el otthonából, majd megölték, közölte az izraeli hadsereg. Feleségét, Sirit és lányát, Nogát is elrabolták, majd később szabadon engedték egy túszcsere-megállapodás részeként 2023 novemberében.

A Gázai övezetben lassan kő kövön nem marad

Fotó: Depositphotos

Ilán Weisz származását az izraeli hadsereg nem közölte, de a Hit Gyülekezete hetilapja, a Hetek magyar túszként hivatkozik rá, mivel magyar állampolgársága is volt.

Weiss holttestének megtalálásával Izrael szerint 49 túsz maradt Gázában, akik közül feltételezések szerint csak 20-an vannak életben.

A miniszterelnök hivatala közölte, hogy a túszok visszaszerzésére irányuló kampány folyamatban van. „Sem nyugodni, sem hallgatni nem fogunk, amíg haza nem hozzuk az összes túszunkat, az élőket és a halottakat” – áll a közleményben.

Az izraeli hatóságok szerint a Hamász vezette dél-izraeli támadás során körülbelül 1200 ember halt meg és 251-et ejtettek túszul.

Izrael ezt követő gázai katonai hadjárata több mint 62 ezer palesztin halálát okozta a Hamász által működtetett zárt város egészségügyi tisztviselői szerint. A háború majdnem a teljes 2,3 milliós lakosságot elűzte, elpusztította az infrastruktúrát és humanitárius válságot idézett elő – teszi hozzá a Reuters.