Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Hamász Izrael

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

mfor.hu

Az egyikük a magyar állampolgársággal is rendelkező Ilian Weiss. A holttestek visszahozatalát Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala közölte pénteken.

Egy második túsz maradványait is megtalálták, akinek a nevét még nem hozták nyilvánosságra, tette hozzá a közlemény – jelentette a Reuters.

Az 55 éves Weisst, a dél-izraeli Be'eri kibuc lakosát a Hamász 2023. október 7-i támadása során rabolták el otthonából, majd megölték, közölte az izraeli hadsereg. Feleségét, Sirit és lányát, Nogát is elrabolták, majd később szabadon engedték egy túszcsere-megállapodás részeként 2023 novemberében.

A Gázai övezetben lassan kő kövön nem marad
A Gázai övezetben lassan kő kövön nem marad
Fotó: Depositphotos

Ilán Weisz származását az izraeli hadsereg nem közölte, de a Hit Gyülekezete hetilapja, a Hetek magyar túszként hivatkozik rá, mivel magyar állampolgársága is volt.

Weiss holttestének megtalálásával Izrael szerint 49 túsz maradt Gázában, akik közül feltételezések szerint csak 20-an vannak életben.

A miniszterelnök hivatala közölte, hogy a túszok visszaszerzésére irányuló kampány folyamatban van. „Sem nyugodni, sem hallgatni nem fogunk, amíg haza nem hozzuk az összes túszunkat, az élőket és a halottakat” – áll a közleményben.

Az izraeli hatóságok szerint a Hamász vezette dél-izraeli támadás során körülbelül 1200 ember halt meg és 251-et ejtettek túszul.

Izrael ezt követő gázai katonai hadjárata több mint 62 ezer palesztin halálát okozta a Hamász által működtetett zárt város egészségügyi tisztviselői szerint. A háború majdnem a teljes 2,3 milliós lakosságot elűzte, elpusztította az infrastruktúrát és humanitárius válságot idézett elő – teszi hozzá a Reuters.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

A magyar drónparancsnok kitiltása kicsapta a biztosítékot.

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Összeomlott egy ötemeletes épület.

Szijjártó Péter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be Ukrajnáról

Mindenkinek számítania kell a következményekkel.

Nem akárki érkezik Magyarországra

Nem akárki érkezik Magyarországra

A volt német kancellár Budapestre jön.

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Egy keddi fórumon kritizálta Magyarországot az államfő. 

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Lazított az ukrán kormány, olyanok is átléphetik a határt, akik eddig nem.

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Gazdasági mézesmadzag az orosz elnök előtt. 

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Egy év alatt 7 százalékkal kevesebben lettek a német autóiparban dolgozók. Az ország iparának más ágazataiban is vannak leépítések, de közel sem ekkora mértékben.

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

A techóriásokat érintő uniós szabályozásokra utalgatott sértődött hangvételű bejegyzésében az amerikai elnök.

Trump továbbra sem tett le a Trump-Zelenszkij találkozóról

Trump szerint Putyin és Zelenszkij nagyon utálják egymást

Donald Trump továbbra is céljának tekinti, hogy létrejöjjön a közvetlen találkozó az orosz és ukrán elnök között – az amerikai elnök erről hétfőn a Fehér Házban beszélt, miután fogadta a dél-koreai államfőt. Korábban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok nem fizet semmit Ukrajnának, a neki szánt fegyverzet árát a NATO teljes egészében megtéríti.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168