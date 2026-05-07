Két volt kínai minisztert is kivégezhetnek korrupció miatt

Két évre felfüggesztett halálbüntetést szabott ki csütörtökön a kínai katonai bíróság Vej Fong-ho és Li Sang-fu korábbi védelmi miniszterre korrupció miatt – jelentette a kínai állami média.
A bíróság szerint Vej és Li kenőpénzek és jogellenes juttatások elfogadásában és felajánlásában volt bűnös. Mindkettőjüket életük végéig eltiltották a politikai jogok gyakorlásától, személyes vagyonukat elkobozzák.
A két politikus korábban a kínai Központi Katonai Bizottság tagja és államtanácsos is volt. A kommunista pártból már 2024-ben kizárták őket „súlyos fegyelmi vétségek” miatt.
Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár néhány hónapja közölt hosszabb elemzést a kínai haderő körüli botrányokról.
(MTI)