Két volt kínai minisztert is kivégezhetnek korrupció miatt

Két évre felfüggesztett halálbüntetést szabott ki csütörtökön a kínai katonai bíróság Vej Fong-ho és Li Sang-fu korábbi védelmi miniszterre korrupció miatt – jelentette a kínai állami média.

A bíróság szerint Vej és Li kenőpénzek és jogellenes juttatások elfogadásában és felajánlásában volt bűnös. Mindkettőjüket életük végéig eltiltották a politikai jogok gyakorlásától, személyes vagyonukat elkobozzák.

Kapcsolódó cikk Új, ötéves tervvel várja Kína Trumpot, akinek egyre sürgősebb lenne a pekingi látogatás Az óra ketyeg, az iráni kérdés még mindig nyitott.

A két politikus korábban a kínai Központi Katonai Bizottság tagja és államtanácsos is volt. A kommunista pártból már 2024-ben kizárták őket „súlyos fegyelmi vétségek” miatt.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár néhány hónapja közölt hosszabb elemzést a kínai haderő körüli botrányokról.

(MTI)