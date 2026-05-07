1p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Hadügy, védelem, honvédelem Kína Korrupció

Két volt kínai minisztert is kivégezhetnek korrupció miatt

mfor.hu

Példát statuál a kínai pártvezetés?

Két évre felfüggesztett halálbüntetést szabott ki csütörtökön a kínai katonai bíróság Vej Fong-ho és Li Sang-fu korábbi védelmi miniszterre korrupció miatt – jelentette a kínai állami média.

A bíróság szerint Vej és Li kenőpénzek és jogellenes juttatások elfogadásában és felajánlásában volt bűnös. Mindkettőjüket életük végéig eltiltották a politikai jogok gyakorlásától, személyes vagyonukat elkobozzák.

A két politikus korábban a kínai Központi Katonai Bizottság tagja és államtanácsos is volt. A kommunista pártból már 2024-ben kizárták őket „súlyos fegyelmi vétségek” miatt.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár néhány hónapja közölt hosszabb elemzést a kínai haderő körüli botrányokról.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Moszkva szerint Zelenszkij elfelejtett valami fontosat

Moszkva szerint Zelenszkij elfelejtett valami fontosat

Adott parancsot vagy nem az ukrán elnök?

Lett olajtározóba csapódtak be orosz drónok

Lett olajtározóba csapódtak be orosz drónok

Két, Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.

Zelenszkij válaszlépéseket ígér, ezt üzente az oroszoknak

Zelenszkij válaszlépéseket ígér, ezt üzente az oroszoknak

Az ukrán elnök a Telegramon reagált. 

Trump

Taktikát váltott Trump az iráni háborúban

Trump szerint óriási előrelépés történt a megállapodás felé Iránnal, az amerikai külügyminiszter pedig már egyenesen befejezettnek nyilvánította a hadműveleteket. Washington katonai erő helyett gazdasági nyomásgyakorlással próbálkozhat.  

Pikáns kép készült Giorgia Meloniról, saját maga is megosztotta

Pikáns kép készült Giorgia Meloniról, saját maga is megosztotta

A mesterséges intelligenciának is köze van az esethez.

Migránsokat toloncolnak az ukrán frontra Putyinék

Migránsokat toloncolnak az ukrán frontra Putyinék

Egészen elképesztő, elkeseredett próbálkozásról jelentettek a britek.

Fellélegzettt a szoros, Trump békülékeny

Fellélegzettt a szoros, Trump békülékeny

Azonnali hatállyal visszavonta Irán partjaihoz közeli hajóit Trump döntésére az amerikai haderő.

Lavrov-Rubio tárgyalás történt a tervezett tűzszünet kapujában

Lavrov-Rubio tárgyalás történt a tervezett tűzszünet kapujában

Telefonon vette fel a kapcsolatot egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este az orosz diplomáciai tárca.

Az Egyesült Államok szerint úgy tart még a tűzszünet a Közel-Keleten, hogy közben vannak tűzharcok

Az Egyesült Államok szerint úgy tart még a tűzszünet a Közel-Keleten, hogy közben vannak tűzharcok

Az amerikai hadsereg „pusztító tűzerejével” néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban.

Nyakunkon a tervezett tűzszünet, de nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban

Nyakunkon a tervezett tűzszünet, de még nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban

Csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre és az üzemanyag-energetikai komplexum katonai célokra használt létesítményeire az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG