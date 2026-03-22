Ketyeg az óra Iránban Donald Trump posztja után

Ha az iráni vezetés nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, akkor az Egyesült Államok 48 órán belül megtámadja az erőműveit, és a legnagyobb létesítménnyel kezdik – írta Donald Trump közösségi oldalán magyar idő szerint vasárnap hajnalban. A tengerszoroson a globális nyersolaj-kereskedelem egyötöde halad át békeidőben. Az Arab Perspectives Institute elemzője, Zeidon Alkinani elmondta: gazdasági, energiapiaci és környezeti kockázatokat is hordoz az amerikai elnök terve.

Irán hadserege válaszában azt közölte, hogy a közel-keleti, Egyesült Államok érdekeltségébe tartozó energiainfrastruktúrát fogják célozni támadásaikkal. Az Egyesült Arab Emírségek vezetése légitámadásokról számolt be szombaton: Sardzsa városának partjainál egy tankerhajón történt robbanás az Aljazeera tudósítása szerint.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter arról beszélt: az iráni kormány csak az ország elleni támadásban részt vevő országok hajóinak közlekedését korlátozta, a háborúból kimaradó országok szállítmányát támogatják – írja a Guardian.

Irán szombat este eddigi legpusztítóbb támadását hajtotta végre izraeli célpontokkal szemben, az ország déli részén lévő Arad és Dimona városaiban lakóépületeket is találat ért. Az Aljazeera arról ír, a támadásban több mint 180 ember sérült meg, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig minden fronton válaszcsapásra szólította fel az izraeli hadsereget.