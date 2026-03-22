Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Egyesült Arab Emírségek Energiapiac Irán Iráni válság

Ketyeg az óra Iránban Donald Trump posztja után

Az amerikai elnök 48 órát adott Irán vezetésének, hogy megnyissák a Hormuzi-szorost, ellenkező esetben az enegriainfrastruktúrát fogja támadni az Egyesült Államok.

Ha az iráni vezetés nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, akkor az Egyesült Államok 48 órán belül megtámadja az erőműveit, és a legnagyobb létesítménnyel kezdik – írta Donald Trump közösségi oldalán magyar idő szerint vasárnap hajnalban. A tengerszoroson a globális nyersolaj-kereskedelem egyötöde halad át békeidőben. Az Arab Perspectives Institute elemzője, Zeidon Alkinani elmondta: gazdasági, energiapiaci és környezeti kockázatokat is hordoz az amerikai elnök terve.

Irán hadserege válaszában azt közölte, hogy a közel-keleti, Egyesült Államok érdekeltségébe tartozó energiainfrastruktúrát fogják célozni támadásaikkal. Az Egyesült Arab Emírségek vezetése légitámadásokról számolt be szombaton: Sardzsa városának partjainál egy tankerhajón történt robbanás az Aljazeera tudósítása szerint.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter arról beszélt: az iráni kormány csak az ország elleni támadásban részt vevő országok hajóinak közlekedését korlátozta, a háborúból kimaradó országok szállítmányát támogatják – írja a Guardian.

Irán szombat este eddigi legpusztítóbb támadását hajtotta végre izraeli célpontokkal szemben, az ország déli részén lévő Arad és Dimona városaiban lakóépületeket is találat ért. Az Aljazeera arról ír, a támadásban több mint 180 ember sérült meg, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig minden fronton válaszcsapásra szólította fel az izraeli hadsereget.

A szlovén kormány már korlátozza, mennyit lehet tankolni

Vasárnaptól korlátozzák a tankolható mennyiséget, és a hadsereg is bekapcsolódik az üzemanyag benzinkutakhoz történő szállításába.

Brutális károkat okoz az iráni háború, aggasztó új jelentést tettek közzé

A háború rendkívül komoly károkat okoz.

Washington Post: az oroszok azt javasolták, hogy Orbán Viktor ellen rendezzenek meg merényletet

Egy kiszivárgott hírszerzési jelentés szerint.

Ezt üzente Donald Trump Orbán Viktor újraválasztásáról

Az amerikai elnök videóüzenetet küldött a CPAC Hungary-n.

Ez az amerikai húzás enyhítheti az olajválságot?

Ideiglenes mentességet hirdettek.

Közeleg a háború vége? Trump enyhítené a nyomást

Az elnök szerint közel a célok elérése.

Zelenszkij: az EU meg fogja kerülni Orbán Viktor vétóját

Az Európai Unió megtalálja a módját annak, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját megkerülve már áprilisban biztosítsa Ukrajna számára a 90 milliárd eurós hitel első részletét – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartott sajtótájékoztatóján.

Egy palesztinbarát csoport felgyújtotta egy csehországi fegyvergyár raktárát

Felgyújtottak pénteken a reggeli órákban egy ipari raktárépületet a Prágától keletre fekvő Pardubicében. A gyújtogatás elkövetőjeként a The Earthquake Faction csoport jelentkezett – jelentette az Aktuálne.cz hírportál, amelyet a csoport e-mailben tájékoztatott.

Trump: a NATO papírtigris az Egyesült Államok nélkül

Donald Trump amerikai elnök szerint az iráni konfliktust katonai értelemben már megnyerte az Egyesült Államok, a NATO szövetségesek pedig nem akartak csatlakozni „az iráni atomfenyegetés” kiiktatásához.

No Trump, no party? Visszafelé sülhet el, ha tényleg Magyarországra jön Trump alelnöke

J.D. Vance érkezése nem válthatja be a kormányzati reményeket a kampányhajrában. Jegyzet a hét egyik legjelentősebb híréről. 

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

