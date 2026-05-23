2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Háború Irán Iráni válság Közel-keleti válság Olaj

Kezd elegük lenni az irániaknak Trumpék húzásaiból

mfor.hu

Szabotálják az amerikaiak a béketárgyalásokat?

Az Egyesült Államok szabotálja az iráni háború lezárását célzó tárgyalásokat azáltal, hogy túlzott követeléseket támaszt és egymásnak ellentmondó állításokat fogalmaz meg – jelentette ki szombaton Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, akit az iráni hírügynökségek idéztek.

António Guterres ENSZ-főtitkárral folytatott egyeztetésén a tárcavezető úgy vélte, Washington akadályokat gördít a Pakisztán vezette tárgyalások elé, jóllehet

„a mélyen gyökerező bizalmatlanság ellenére Irán, a lehető legnagyobb felelősségtudattal és komolysággal belement a diplomáciai folyamatba, és arra törekszik, hogy észszerű megoldást találjon”.

Eszmail Bagai iráni külügyi szóvivő mindeközben azt mondta, továbbra is megoldatlan a többi között a Hormuzi-szoros helyzete, valamint az iráni nukleáris fejlesztések ügye.

Amerikai sajtóforrások szerint nem kizárt, hogy az amerikai hadsereg újabb támadásokat készít elő a hétvégén Irán ellen, míg Donald Trump amerikai elnök pénteken azt mondta,

„az iráni vezetők kétségbeesetten akarják a megegyezést”.

Az Egyesült Államok és Irán között április 8-án, pakisztáni közvetítéssel lépett életbe tűzszünet, amelyet április 21-én határozatlan időre meghosszabbítottak.

Ugyancsak szombaton az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy 25 hajó haladt át a Hormuzi-szoroson az elmúlt 24 órában, miután előzőleg engedélyt kaptak rá az iráni hatóságoktól. A testület hozzátette, hogy ezzel az elmúlt négy napban összesen már 117 hajó haladt át az útvonalon.

Teherán a héten jelentette be, hogy ezentúl minden, a szoroson áthaladni kívánó hajó köteles útvonalengedélyt kérni az illetékes iráni szervektől.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Uniós szankciókkal néz szembe, aki a Hormuzi-szoros lezárásáról döntött

Uniós szankciókkal néz szembe, aki a Hormuzi-szoros lezárásáról döntött

Változtatott szankciós keretén az Európai Unió Tanácsa: péntektől korlátozhatják a Hormuzi-szoros hajózásának akadályozásáért felelős emberek beutazását. Az uniós bankokban tárolt vagyonelemeiket befagyaszthatják.

Magyar Péter váratlan dolgot mondott az orosz gázról

Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió (EU) várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján csütörtökön megjelent interjúban.

Magyar Péter Bécsben az azbesztügyről: „A szennyező fizet elvét fogja Magyarország alkalmazni”

Egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. A kormányfő második hivatalos külföldi útján közölte azt is, hétfőn megkezdi munkáját a magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés körülményeinek feltárására.

Be is lépne az unióba Ukrajna, de kinn is maradna?

Be is lépne az unióba Ukrajna, de kinn is maradna?

Társult tagsági státuszt adnának Kijevnek.

Megvizsgálják Iránban Trumpék legújabb javaslatait

Megvizsgálják Iránban Trumpék legújabb javaslatait

Megy a pingpongozás a béketervvel.

Néhány napja még a kezét rázogatta, most kesztyűt dobna Hszi Csin-ping arcába Donald Trump

Néhány napja még a kezét rázogatta, most kesztyűt dobna Hszi Csin-ping arcába Donald Trump

Ebből nagy balhé lehet.

Bajba kerülhet Szlovákia – komoly EU-s figyelmeztetés érkezett a magyarok jogai miatt

Bajba kerülhet Szlovákia – komoly EU-s figyelmeztetés érkezett a magyarok jogai miatt

Az Európai Parlament intézkedést akar.

Veszélyben: drónok miatt sokan óvóhelyre szorultak Litvániában

Veszélyben: drónok miatt sokan óvóhelyre szorultak Litvániában – Frissítve

Gyorsan riadóztatták a lakosságot Litvániában drónveszély miatt.

Putyinnak végig kellett hallgatnia, ahogy kínai kollégája a békekeötést sürgeti

Putyinnak végig kellett hallgatnia, ahogy kínai kollégája a békekötést sürgeti

Putyin kínai látogatásakor a vendéglátó dörgedelmes üzenetet küldött a háború kapcsán.

Aligha váratlan: erről sutyorgott Putyin a kínai elnökkel

Aligha váratlan: erről sutyorgott Putyin a kínai elnökkel

Alig érkezett meg kínai kollégájához Putyin orosz elnök, máris pikáns részletek láttak napvilágot.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG