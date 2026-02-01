Kezdhet aggódni Zelenszkij? Valami történt Floridában

Steve Witkoff, Donald Trump közel-keleti és az orosz-ukrán béketárgyalások ügyében is eljáró különmegbízottja pozitív hangon nyilatkozott Putyin orosz elnök különmegbízottjával, Kirill Dimitijevvel folytaott szombati, floridai tárgyalásairól – írja a Moscow Times.

„Floridában ma Kirill Dimitrijev különmegbízott eredményes és konstruktív tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államok közvetítési erőfeszítéseinek keretében, amelynek célja az ukrán konfliktus békés lezárása”

- írta Witkoff, amjd hozzátette, hogy „'reménykeltő” tárgyalásokat folytattak, amelyeken rajta kívül amerikai oldalon Scott Bessent pénzügyminiszter, Jared Kushner, az elnök veje, illetve Josh Gurenbaum, a Fehér Ház magas rangú tanácsadója is részt vett.

Egyelőre egyik oldal sem közölt részleteket a tárgyalásokról. Dimitrijev és Witkoff korábban az ősszel kiszivárgott, szinte teljes egészében az orosz követeléseknek megfelelő béketerv ügyében is egyeztetett egymással.

Eredetileg ma folytatódtak volna az orosz és ukrán küldöttségek közötti, múlt héten elkezdett kétöldalú tágyalások Abu-Dzabiban, azonban az Irán körüli feszültség miatt felmerült a halasztás lehetősége is.