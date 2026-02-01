2p
Kezdhet aggódni Zelenszkij? Valami történt Floridában

Találkoztak az amerikai és az orosz küldöttek.

Steve Witkoff, Donald Trump közel-keleti és az orosz-ukrán béketárgyalások ügyében is eljáró különmegbízottja pozitív hangon nyilatkozott Putyin orosz elnök különmegbízottjával, Kirill Dimitijevvel folytaott szombati, floridai tárgyalásairól – írja a Moscow Times.

„Floridában ma Kirill Dimitrijev különmegbízott eredményes és konstruktív tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államok közvetítési erőfeszítéseinek keretében, amelynek célja az ukrán konfliktus békés lezárása”

- írta Witkoff, amjd hozzátette, hogy „'reménykeltő” tárgyalásokat folytattak, amelyeken rajta kívül amerikai oldalon Scott Bessent pénzügyminiszter, Jared Kushner, az elnök veje, illetve Josh Gurenbaum, a Fehér Ház magas rangú tanácsadója is részt vett.

Egyelőre egyik oldal sem közölt részleteket a tárgyalásokról. Dimitrijev és Witkoff korábban az ősszel kiszivárgott, szinte teljes egészében az orosz követeléseknek megfelelő béketerv ügyében is egyeztetett egymással.

Eredetileg ma folytatódtak volna az orosz és ukrán küldöttségek közötti, múlt héten elkezdett kétöldalú tágyalások Abu-Dzabiban, azonban az Irán körüli feszültség miatt felmerült a halasztás lehetősége is.

Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

De mindkét oldalon korlátozzák, ki léphet át a rafahi határátkelőn.        

Nemcsak az amerikaiaknak fájna az iráni válaszcsapás?

Nem csak az amerikaiaknak fájna az iráni válaszcsapás?

Kemény üzentetet küldött az ajatollah.

„Nem lesz köpködés” – Trump keményen megfenyegette a tüntetőket

„Nem lesz köpködés” – Trump keményen megfenyegette a tüntetőket

A hadsereg tehet rendet.

Újra egymásnak esik Pakisztán és India?

Sok a halott, feszült a helyzet.

Izrael mégis elismerte 70 ezer gázai halálát

Izrael mégis elismerte 70 ezer gázai halálát

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy körülbelül 70 ezer palesztin halt meg a gázai háborúban, miután korábban kétségbe vonta az enklávé egészségügyi tisztviselői által jelentett halálos áldozatok számát – jelentette pénteken az izraeli média magas rangú katonai tisztviselőkre hivatkozva.

António Guterres ENSZ főtitkár aggódik

Főtitkára szerint pénzügyileg összedőlhet az ENSZ

António Guterres a tagországok képviselőinek írt levelében vázolta fel a közelgő veszélyt.

Az új magyar kriptotörvény kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Az új magyar kriptotörvény kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a kriptotörvény tavaly őszi módosítása miatt.

Donald Trump előre tudott róla, de most mégis nagy veszély lát

Donald Trump előre tudott róla, de most mégis nagy veszély lát

A brit miniszterelnök kínai útját kommentálta, a feleségéről szóló dokumentumfilm bemutatóján. Egyik sem róla szólt.

Izraelben kötött ki az amerikai rakétaromboló

Izraelben kötött ki az amerikai rakétaromboló

Elfogórakétákat szállító amerikai rakétaromboló kötött ki pénteken Eilatban, Izrael vörös-tengeri kikötővárosában.

Putyin megkegyelmez a jéggé fagyott ukrán városoknak?

Putyin megkegyelmez a jéggé fagyott ukrán városoknak?

Donald Trump szerint az orosz elnök megígérte neki.

