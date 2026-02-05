Kézzelfogható eredményt ért el Ukrajna és Oroszország

Mindezt Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja az X-en jelentette be. A politikus az Ukrinform ukrán állami hírügynökség beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy öt hónapja ez az első fogolycsere-megállapodás Kijev és Moszkva között. Kiemelte, hogy ezt az eredményt az „alaposan előkészített és eredményes béketárgyalásoknak” köszönhetően sikerült elérni.

„Bár még sok munka áll előttünk, az ilyen lépések azt mutatják, hogy a folyamatos diplomáciai erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak, és hozzájárulnak az ukrajnai háború befejezéséhez. A megbeszélések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépés várható” – ígérte bejegyzésében.

Witkoff megköszönte az Egyesült Arab Emírségeknek, hogy helyszínt biztosított a tárgyalásokhoz, valamint Donald Trump amerikai elnöknek, kiemelve szerepét a megállapodás elérésében.

Abu-Dzabiban szerdán kezdődött újabb kétnapos tárgyalási forduló Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselőinek részvételével. A három ország előző háromoldalú találkozóját Abu-Dzabiban január 23-24-én tartották, akkor a háború befejezésének paramétereit vitatták meg, és a katonai vezetők meghatározták a további egyeztetések kérdéslistáját.

(MTI)