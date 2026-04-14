2p
Külpolitika Magyar Péter Szerbia

Ki a keresztapa? – Orbán Viktor szövetségese visszaszólt Magyar Péternek

mfor.hu

Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált Aleksandar Vucic szerb elnök a szerb köztévé esti híradójában, amelyet a Telex szemlézett.

„Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar-szlovák-szerb barátság mögött” – mondta Magyar Péter hétfőn délután. Erre reagálva a szerb elnök közölte: „ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Putyin, vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat”.

Magyar Péter beszélt a szerb oldalon, a magyar határnál húsvétvasárnap megtalált robbanóanyagokról is. Vucic erre válaszként kiemelte: nem az ő országa ez, hogy nyomozgasson, mi a vizsgálatunkat le fogjuk folytatni, és erről majd tájékoztatjuk Magyart. Megmutatjuk neki, hogy tévedett, amikor elhitte a bulvárlapok ostobaságait. Vucic közölte, hogy a nyomozásuk sok mindent feltárt, de azokról nem akartak beszélni, mert sok csapda és a félrevezető nyom volt.

Megemlítette azonban, hogy egy koszovói telefont kaptak. „Egy pristinai számról hívtak fel itt egy nagykövetséget, szándékosan nem akartuk erről tájékoztatni a nyilvánosságot” – tette hozzá. A szerb elnök beszélt Orbánnal való barátságáról is. „Én a barátaim mellett jóban, rosszban kitartok, nem tagadom meg őket. Ez különbözteti meg a kis embereket a nagyoktól” – mondta. Vucic szerint az elmúlt húsz évben jelentősen csökkentek a konfliktusok a magyarok és a szerbek között, és ebben Orbánnak is jelentős szerepe van.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

JD Vance: tisztában voltak vele, hogy Orbán Viktornak komoly esélye van a vereségre

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.  

További kőolajtartalékokat szabadíthatnak fel az iráni konfliktus miatt

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel – közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Orbán Viktor szövetségese meghívta magához Magyar Pétert

Andrej Babis cseh kormányfő levélben invitálta meg a választásokon győztes Tisza Párt elnökét.

Elkezdődött Trump tengeri blokádja

Életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád hétfőn – közölte Donald Trump.

J. D. Vance-nek is van aggódnivalója Magyar Péter győzelme miatt?

Az Egyesült Államokat is felkavarhatja a Tisza győzelme.

Meglepő, hogy ezek a vezetők is hamar gratuláltak Magyar Péternek

Még Orbán Viktor néhány szövetségese is jókívánságait fejezte ki a jövőbeni együttműködés jegyében.  

A Tisza-kormánnyal is folytatná az együttműködést Oroszország

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Netanjahu

Nemcsak Putyinnak, hanem Netanjahunak is nagyon rosszul jött Orbán Viktor bukása

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége.

Elárulta Macron, mit mondott Magyar Péternek

A francia államfő nem rejtette véka alá fontos mondandóját, miközben gratulált a magyar választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjének.

Világsajtó a választások után: földcsuszamlást, európai örömmámort látnak

Vezető nyugati hírportálok órákon keresztül első helyen számolnak és számoltak be a vasárnapi országgyűlési választások eredményéről.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG