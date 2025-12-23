Ki is akar békét? Kijev és Moszkva teljesen máshogy látják az amerikai tárgyalásokat

Kijev a tárgyalásokon igyekezett ellensúlyozni egy kezdetben az asztalon lévő javaslatot, amely egyértelműen Moszkva számára lenne kedvező. Ebben további ukrán területek átadásáról, valamint Ukrajna katonai képességeinek korlátozásáról volt szó – írja a Reuters.

„Eredményesen dolgoztak Trump elnök megbízottaival, és több tervezet is elkészült” – írta Zelenszkij az X-en, miután tájékoztatást kapott az ukrán tárgyalóktól, Rusztem Umerovtól és Andrij Hnatovtól.

„Ezek különösen Ukrajna biztonsági garanciáiról, az újjáépítésről, valamint a háború befejezésének alapvető kereteiről szóló dokumentumokat tartalmaznak.”

Ukrán tisztségviselők erős biztonsági garanciákat kértek szövetségeseiktől annak érdekében, hogy bármilyen békemegállapodás is szülessen, utána megelőzhessenek egy újabb orosz inváziót.

„A tervezetet úgy alakították ki, hogy tényleg segítsenek a háború befejezésében és megakadályozzanak egy harmadik orosz inváziót” – tette hozzá Zelenszkij.

Zelenszkij megjegyzéseit azután tette, hogy súlyos orosz légitámadás érte Ukrajna energiarendszerét, amely legalább három ember halálát okozta, és kiterjedt áramkimaradásokat idézett elő. Az incidens miatt elővigyázatosságból a lengyel harci gépek is a levegőbe emelkedtek.

Kapcsolódó cikk Felszálltak a lengyel harci gépek az orosz támadás miatt Megelőző intézkedés.