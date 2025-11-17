1p
Külpolitika Oroszország

Ki meri Putyinnak megmutatni ezt az adatot?

mfor.hu

Az orosz GDP növekedése 0,6 százalékra lassult a harmadik negyedévben éves szinten a második negyedévi 1,4 százalékról – közölte nem végleges adatként a statisztikai hivatal.

A hivatal nem közölte, hogy miként alakult a gazdaság teljesítménye az első kilenc hónapban, de a negyedéves adatok alapján a szakértők számítása szerint a GDP 1 százalékkal emelkedett a tavalyi azonos időszakhoz mérten. Szeptemberben a gazdaságfejlesztési minisztérium 1 százalékra rontotta a gazdaság idei növekedésével kapcsolatos előrejelzését az áprilisi 2,5 százalékról, a jövő évit pedig 2,4 százalékról 1,3 százalékra vitte le. Októberben a jegybank 0,5-1 százalékra csökkentette az idei GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését a júliusi 1,0-2,0 százalékról, a jövő évit 0,5-1,5 százalékon tartotta. Az orosz statisztikai hivatal december 12-én ismerteti részletesebben a harmadik negyedévre vonatkozó GDP-adatokat.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Japánt is lefektették az amerikai védővámok

Japánt is lefektették az amerikai védővámok

A harmadik negyedévben Japán bruttó hazai terméke hat negyedév óta először zsugorodott a hétfőn publikált előzetes adatok szerint.

E téren tovább folynak az ukrán-orosz tárgyalások

E téren tovább folynak az ukrán-orosz tárgyalások

Az ukrán vezetés azon munkálkodik, hogy egy újabb fogolycserét hajtson végre Oroszországgal, összesen 1200 ukrán hadifogoly szabadon bocsátását kérve.

Orbán Viktor

Orbán Viktor feltűnt a jobboldali német sajtóban is

A miniszterelnök hosszú interjút adott az Axel Springer lapkiadó vállalat erősen jobboldali vezérigazgatójának, Mathias Döpfnernek.

Így válaszol Szijjártó Péter a kínai vízummentesség hosszabbításra

Így válaszol Szijjártó Péter a kínai vízummentesség hosszabbításra

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentességét.

Visszavonulnak az ukránok, már saját bevallásuk szerint is

Visszavonulnak az ukránok, már saját bevallásuk szerint is

„A katonák életének megóvása érdekében” is szükségessé vált kiadni a parancsot.

Lengyel-magyar: mégis két jó barát lehetünk?

Lengyel-magyar: mégis két jó barát lehetünk?

Ha az elnökön múlik, akkor lehet róla szó..

Az egyik legérzékenyebb pontján érte csapás Oroszországot

Az egyik legérzékenyebb pontján érte csapás Oroszországot

Novorosszijszk kikötője a globális olajkereskedelem szempontjából is fontos: az ukrán hadsereg támadása a világ olajellátásának 2 százalékát érinti.

Újabb európai országgal állapodott meg az Egyesült Államok

Újabb európai országgal állapodott meg az Egyesült Államok

A svájci termékek behozatalára eddig 39 százalékos vámot vetett ki az USA, ez 15 százalékra csökken. Az ipar fellélegezhet, az utóbbi hónapokban például a szerszámgépgyártók kivitele is visszaesett.

Megszólalt az orosz külügyminisztérium a budapesti békecsúcs lehetőségéről

Megszólalt az orosz külügyminisztérium a budapesti békecsúcs lehetőségéről

Az orosz vezetés továbbra is nyitott, és Trump is arról beszélt egy hete, örülne, ha Budapesten találkozhatna Putyinnal.

Ennyit már nem ér a barátság, Ficóék nem lépnek be Orbán Viktorék pártcsaládjába

Ennyit már nem ér a barátság, Ficóék nem lépnek be Orbán Viktorék pártcsaládjába

Pedig tárgyalt a Patriótákhoz való belépésről Robert Fico pártja, a Smer.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168