Kiadták a riasztást: a szaúdi olajipar egyik központi városát támadhatja Irán

Az amerikai nagykövetség figyelmeztetett.

A Politico cikke szerint a szaúd-arábiai amerikai nagykövetség figyelmeztetést adott ki, e szerint Dhahrán városa, amely az állami olajóriás, az Aramco központja, „közvetlen rakéta- és dróntámadás veszélyének” van kitéve.

A nagykövetség arra figyelmeztette az országban tartózkodó amerikaiakat, hogy ne utazzanak a városban található amerikai konzulátushoz, és felszólította őket:

„azonnal keressenek menedéket lakóhelyükön, a lehető legalacsonyabb szinten, az ablakoktól távol. Ne menjenek ki az utcára.”

Dhahrán a szaúdi olajipar adminisztratív központja, így rendkívül fontos szerepet játszik az Aramco működésében, amely a világ egyik legjelentősebb olajcége.

