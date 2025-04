Kiakadt a Nobel-díjas közgazdász Trump miatt

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Súlyos kritikával illette az elnök tanácsadóit is: „Lehet, hogy ezek az emberek jók voltak a Wall Streeten, de semmiféle mély tudásuk nincs a gazdaságpolitika bonyolult összefüggéseiről.”

A szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár írt arról, hogy Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász egy interjúban erős kritikát fogalmazott meg az elnök intézkedéseiről. Mint mondta: „Ez a fajta káosz Donald Trump védjegyének számít.” A közgazdász szerint a mostani vámpolitika alapjaiban veszélyezteti a globális gazdaság működését: „80 éven át próbáltunk felépíteni egy jogállamiságon alapuló világot, amelyben hosszú, összetett ellátási láncok működtek. Most mindezt kidobják az ablakon.”

Donald Trump 2025 áprilisában bejelentette, hogy minden importtermékre 10 százalékos globális vámot vet ki, és emellett országonként eltérő, magasabb vámokat is kilátásba helyezett. Egy héttel később, a negatív piaci reakciók és nemzetközi nyomás hatására a célzott vámokat 90 napra felfüggesztette – kivéve Kínát, amelyre 125 százalékos vámot rendelt el. A 10 százalékos globális vám érvényben maradt.

