Kiakadtak az ukránok: lépnek a magyar kormány vádaskodása miatt

Csütörtökön várják a magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumban.

A Reuters cikke szerint Ukrajna külügyminisztériuma közölte: csütörtökre bekérették Kijevbe Magyarország nagykövetét, tiltakozásul amiatt, hogy Budapest Ukrajnát vádolja a közelgő magyarországi parlamenti választásba való beavatkozással. Ennek tényét megerősítette Szijjártó Péter is, Facebookon úgy fogalmazott:

(…) újra kifogásolták, hogy nemzeti petíció keretében fognak a magyar emberek véleményt mondani arról a brüsszeli-kijevi szándékról, miszerint a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni.

Nem kaptunk magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter. A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba.

A külgazdasági és külügyminiszter pontosan egy hete posztolt arról, hogy akkor is berendelték a magyar nagykövetet az ukránok, akkor azzal az indoklással, hogy tiltakozzanak a 800 milliárd dollár Ukrajnába küldése ellen szervezett nemzeti petíció miatt.

Szijjártó Péter Orbán Viktor miniszterelnök utasítására kedden bekérette Sándor Fegyir ukrán nagykövetet, azzal az indoklással, hogy „az ukrán vezetők fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg a magyar kormánnyal szemben, a céljuk pedig az lehet, hogy beavatkozzanak a magyarországi választásba”.

Szijjártó Péter szerint óriási jogi csalás történt

Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, jogi csalással elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Thesszalonikiben.

