Kiberbűnözők próbálták feltörni a lengyel nukleáris kutatóközpont rendszerét

Kibertámadást hárítottak el a lengyel hatóságok a héten, a legtöbb nyom egyelőre iráni forrásra utal. A nukleáris kutatóközpont Lengyelország első atomerőművén dolgozik.

A lengyel nukleáris kutatóközpontot célozta az a kibertámadás, amelyet végül a hatóságoknak sikerült elhárítani – írja a Reuters. A lengyel kormány közlése szerint a támadás mögött Irán állhat.

Az ország digitális minisztere, Krzysztof Gawkowski elmondta: az elmúlt napokban próbáltak behatolni a lengyel Országos Nukleáris Kutatóközpont informatikai rendszerébe. Egyelőre nem biztos abban, hogy Irán részéről érkezett a támadás, de a nyomozás első szakaszában ezt látják a legvalószínűbbnek.

Lengyelországnak nincs atomfegyvere, jelenleg az első atomerőművet építik. 

Decemberben a lengyel villamosenergia-hálózatot érte orosz kibertámadás, ennek vizsgálatáról a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár számolt be.

